"Ливерпуль" на своем поле обыграл мадридский "Реал" в матче ЛЧ
"Ливерпуль" на своем поле обыграл мадридский "Реал" в матче четвертого тура основного этапа футбольной Лиги чемпионов.
2025-11-05T01:04:00+03:00
2025-11-05T01:04:00+03:00
2025-11-05T01:08:00+03:00
футбол
спорт
алексис макаллистер
ливерпуль
реал мадрид
лига чемпионов уефа
Футбол, Спорт, Алексис Макаллистер, Ливерпуль, Реал Мадрид, Лига чемпионов УЕФА
"Ливерпуль" нанес "Реалу" первое поражение в текущем сезоне Лиги чемпионов