Рейтинг@Mail.ru
"Ливерпуль" на своем поле обыграл мадридский "Реал" в матче ЛЧ - РИА Новости Спорт, 05.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
01:04 05.11.2025 (обновлено: 01:08 05.11.2025)
https://ria.ru/20251105/futbol-2052863259.html
"Ливерпуль" на своем поле обыграл мадридский "Реал" в матче ЛЧ
"Ливерпуль" на своем поле обыграл мадридский "Реал" в матче ЛЧ - РИА Новости Спорт, 05.11.2025
"Ливерпуль" на своем поле обыграл мадридский "Реал" в матче ЛЧ
"Ливерпуль" на своем поле обыграл мадридский "Реал" в матче четвертого тура основного этапа футбольной Лиги чемпионов. РИА Новости Спорт, 05.11.2025
2025-11-05T01:04:00+03:00
2025-11-05T01:08:00+03:00
футбол
спорт
алексис макаллистер
ливерпуль
реал мадрид
лига чемпионов уефа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2052861426_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_220a6177a92cbebdfb6e9be4d972ccef.jpg
/20251102/apl-2052450320.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2052861426_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_7d647ca55ca798f85ded5c7ef5fddc31.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, алексис макаллистер, ливерпуль, реал мадрид, лига чемпионов уефа
Футбол, Спорт, Алексис Макаллистер, Ливерпуль, Реал Мадрид, Лига чемпионов УЕФА
"Ливерпуль" на своем поле обыграл мадридский "Реал" в матче ЛЧ

"Ливерпуль" нанес "Реалу" первое поражение в текущем сезоне Лиги чемпионов

© Getty Images / Mateo VillalbaАлексис Макаллистер
Алексис Макаллистер - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© Getty Images / Mateo Villalba
Читать в
Дзен
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. "Ливерпуль" на своем поле обыграл мадридский "Реал" в матче четвертого тура основного этапа футбольной Лиги чемпионов.
Встреча, прошедшая в Ливерпуле, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев, в составе которых голом отметился Алексис Макаллистер (61-я минута).
Лига чемпионов УЕФА
04 ноября 2025 • начало в 23:00
Завершен
Ливерпуль
1 : 0
Реал Мадрид
61‎’‎ • Алексис Макаллистер
(Доминик Собослаи)
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Реал" впервые потерял очки в новом розыгрыше Лиги чемпионов. "Ливерпуль" выиграл третий матч из четырех. Оба клуба имеют по 9 очков и идут в первой шестерке таблицы.
В следующем туре "Ливерпуль" 26 ноября примет нидерландский ПСВ, "Реал" в этот же день на выезде сыграет против греческого "Олимпиакоса".
Мохамед Салах - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
"Ливерпуль" прервал серию из четырех поражений в АПЛ
2 ноября, 01:00
 
ФутболСпортАлексис МакаллистерЛиверпульРеал МадридЛига чемпионов 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    2-й период
    Металлург Мг
    Авангард
    0
    2
  • Хоккей
    2-й период
    Салават Юлаев
    Барыс
    2
    3
  • Футбол
    1-й тайм
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    0
    0
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала