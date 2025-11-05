Рейтинг@Mail.ru
Спортивного директора "Эспаньола" госпитализировали с сердечным приступом
Футбол
 
00:20 05.11.2025
Спортивного директора "Эспаньола" госпитализировали с сердечным приступом
Спортивного директора "Эспаньола" госпитализировали с сердечным приступом
Спортивного директора "Эспаньола" госпитализировали с сердечным приступом
Спортивный директор испанского футбольного клуба "Эспаньол" Фран Гарагарса перенес сердечный приступ и был госпитализирован, сообщает Mundo Deportivo. РИА Новости Спорт, 05.11.2025
спорт, барселона (город), эспаньол, чемпионат испании по футболу
Футбол, Спорт, Барселона (город), Эспаньол, Чемпионат Испании по футболу
Спортивного директора "Эспаньола" госпитализировали с сердечным приступом

Спортдиректора "Эспаньола" Гарагарса госпитализировали с сердечным приступом

© Фото : Пресс-служба ФК "Эспаньол"Футболисты клуба "Эспаньол"
Футболисты клуба Эспаньол - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© Фото : Пресс-служба ФК "Эспаньол"
Футболисты клуба "Эспаньол". Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Спортивный директор испанского футбольного клуба "Эспаньол" Фран Гарагарса перенес сердечный приступ и был госпитализирован, сообщает Mundo Deportivo.
По информации издания, функционер находится в отделении интенсивной терапии в одной из больниц Барселоны.
Сообщается, что Гарагарса перенес приступ несколько дней назад, но информацию не разглашали.
"Эспаньол" располагается на шестом месте в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 18 очков за 11 туров.
 
ФутболСпортБарселона (город)ЭспаньолЧемпионат Испании по футболу
 
