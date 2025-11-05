Спортивного директора "Эспаньола" госпитализировали с сердечным приступом

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Спортивный директор испанского футбольного клуба "Эспаньол" Фран Гарагарса перенес сердечный приступ и был госпитализирован, сообщает Mundo Deportivo.

Сообщается, что Гарагарса перенес приступ несколько дней назад, но информацию не разглашали.