Спортивного директора "Эспаньола" госпитализировали с сердечным приступом
Спортивного директора "Эспаньола" госпитализировали с сердечным приступом
Спортивный директор испанского футбольного клуба "Эспаньол" Фран Гарагарса перенес сердечный приступ и был госпитализирован, сообщает Mundo Deportivo. РИА Новости Спорт, 05.11.2025
барселона (город)
