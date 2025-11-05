https://ria.ru/20251105/front-2053068777.html
На Западе резко высказались об исходе конфликта на Украине
На Западе резко высказались об исходе конфликта на Украине
На Западе резко высказались об исходе конфликта на Украине
Украина не сможет победить в конфликте с Россией из-за многочисленных проблем в военной стратегии, в частности из-за острой нехватки танков, пишет американское...
2025-11-05T21:50:00+03:00
2025-11-05T21:50:00+03:00
2025-11-05T21:53:00+03:00
в мире
украина
россия
вооруженные силы украины
украина
россия
Новости
ru-RU
На Западе резко высказались об исходе конфликта на Украине
NI: Украина проигрывает на фронте, пример тому – нехватка танков
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости.
Украина не сможет победить в конфликте с Россией из-за многочисленных проблем в военной стратегии, в частности из-за острой нехватки танков, пишет американское издание The National Interest
.
"Нехватка танков у ВСУ
– это не просто проблема их военной стратегии, это лишь один из недостатков провальной тактики, и это скорее всего значит, что у Украины
никогда не будет шанса победить, как бы ни хотел этого киевский режим", — отметил автор статьи.
Подчеркивается, что в боеспособном состоянии остается около 20% танков ВСУ, из-за этого украинская армия вынуждена включать в батальоны по два–шесть бронемашин вместо прежних 30–40.
Западные поставки не решают эту проблему, особенно с учетом того, что ремонт техники сопряжен с дополнительными сложностями из-за технических характеристик и логистических требований, отмечается в публикации.
Автор статьи также упоминает, что Украина продолжает проигрывать из-за нерациональной структуры своих сил, в частности из-за того, что ВСУ пытаются использовать танки как ударные подразделения.
По данным Минобороны, за минувшие сутки потери ВСУ в живой силе на всех направлениях специальной военной операции составили около 1,3 тысячи человек.
Российские бойцы уничтожили танк, десять боевых бронированных машин, 15 артиллерийских орудий, 21 станцию радиоэлектронной борьбы, станцию радиоэлектронной разведки и контрбатарейной борьбы, десять складов боеприпасов, два склада горючего и восемь складов материальных средств.
Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники и артиллерия группировок Вооруженных сил России
нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, цеху производства артиллерийских снарядов, складу горючего, а также пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников.