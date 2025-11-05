Рейтинг@Mail.ru
На Западе резко высказались об исходе конфликта на Украине
21:50 05.11.2025 (обновлено: 21:53 05.11.2025)
На Западе резко высказались об исходе конфликта на Украине
Украина не сможет победить в конфликте с Россией из-за многочисленных проблем в военной стратегии, в частности из-за острой нехватки танков, пишет американское... РИА Новости, 05.11.2025
в мире
украина
россия
вооруженные силы украины
украина
россия
в мире, украина, россия, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины
NI: Украина проигрывает на фронте, пример тому – нехватка танков

NI: Украина проигрывает на фронте, пример тому – нехватка танков

© РИА Новости | Перейти в медиабанкУничтоженный танк ВСУ в селе у линии соприкосновения на Артемовском направлении
Уничтоженный танк ВСУ в селе у линии соприкосновения на Артемовском направлении - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Уничтоженный танк ВСУ в селе у линии соприкосновения на Артемовском направлении. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Украина не сможет победить в конфликте с Россией из-за многочисленных проблем в военной стратегии, в частности из-за острой нехватки танков, пишет американское издание The National Interest.
"Нехватка танков у ВСУ – это не просто проблема их военной стратегии, это лишь один из недостатков провальной тактики, и это скорее всего значит, что у Украины никогда не будет шанса победить, как бы ни хотел этого киевский режим", — отметил автор статьи.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
"Мясорубка продолжается". На Западе высказались о ситуации в зоне СВО
Вчера, 19:14
Подчеркивается, что в боеспособном состоянии остается около 20% танков ВСУ, из-за этого украинская армия вынуждена включать в батальоны по два–шесть бронемашин вместо прежних 30–40.
Западные поставки не решают эту проблему, особенно с учетом того, что ремонт техники сопряжен с дополнительными сложностями из-за технических характеристик и логистических требований, отмечается в публикации.
Автор статьи также упоминает, что Украина продолжает проигрывать из-за нерациональной структуры своих сил, в частности из-за того, что ВСУ пытаются использовать танки как ударные подразделения.
По данным Минобороны, за минувшие сутки потери ВСУ в живой силе на всех направлениях специальной военной операции составили около 1,3 тысячи человек.
Российские бойцы уничтожили танк, десять боевых бронированных машин, 15 артиллерийских орудий, 21 станцию радиоэлектронной борьбы, станцию радиоэлектронной разведки и контрбатарейной борьбы, десять складов боеприпасов, два склада горючего и восемь складов материальных средств.
Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники и артиллерия группировок Вооруженных сил России нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, цеху производства артиллерийских снарядов, складу горючего, а также пунктам временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников.
Боевая работа системы дистанционного минирования Земледелие группировки войск Центр на Красноармейском направлении в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
"Заканчиваются ресурсы". Журналист раскрыл "проблемы" России в зоне СВО
1 ноября, 22:27
 
В миреУкраинаРоссияВооруженные силы Украины
 
 
