Глава МВД Франции объявил о расследовании после наезда машины на людей
Глава МВД Франции объявил о расследовании после наезда машины на людей - РИА Новости, 05.11.2025
Глава МВД Франции объявил о расследовании после наезда машины на людей
Глава МВД Франции Лоран Нуньес объявил о начале расследования после намеренного наезда автомобиля на людей на острове Олерон на западе страны. РИА Новости, 05.11.2025
в мире
франция
франция
в мире, франция
Глава МВД Франции объявил о расследовании после наезда машины на людей
Нуньес объявил о начале расследования после наезда машины на людей во Франции
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Глава МВД Франции Лоран Нуньес объявил о начале расследования после намеренного наезда автомобиля на людей на острове Олерон на западе страны.
"Открыто расследование. По просьбе премьер-министра я отправляюсь на место", - написал Нуньес на своей странице в соцсети Х.
При этом, по данным министра, в происшествии пострадали в общей сложности пять человек.
Ранее газета Parisien сообщала, что десять человек пострадали на западе Франции
в результате намеренного наезда автомобиля. Происшествие произошло на острове Олерон, в департаменте Приморская Шаранта. Подозреваемый, гражданин Франции, был задержан без сопротивления в момент, когда пытался поджечь свою машину, он был взят под стражу.