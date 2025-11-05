Рейтинг@Mail.ru
Двое находятся в реанимации после наезда автомобиля на острове Олерон
14:30 05.11.2025 (обновлено: 18:44 05.11.2025)
Двое находятся в реанимации после наезда автомобиля на острове Олерон
Двое находятся в реанимации после наезда автомобиля на острове Олерон - РИА Новости, 05.11.2025
Двое находятся в реанимации после наезда автомобиля на острове Олерон
Двое пострадавших в результате наезда автомобиля на людей на французском острове Олерон находятся в реанимации, сообщил министр внутренних дел Франции Лоран... РИА Новости, 05.11.2025
франция, в мире
Франция, В мире
Двое находятся в реанимации после наезда автомобиля на острове Олерон

Двое находятся в реанимации после наезда автомобиля на французском Олероне

© AP Photo / Yohan BonnetСледователи осматривают сгоревший автомобиль после того, как водитель совершившил намеренный наезд на людей на острове Олерон
© AP Photo / Yohan Bonnet
Следователи осматривают сгоревший автомобиль после того, как водитель совершившил намеренный наезд на людей на острове Олерон
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Двое пострадавших в результате наезда автомобиля на людей на французском острове Олерон находятся в реанимации, сообщил министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес.
"Двое пострадавших находятся в реанимации в критическом состоянии", - написал Нуньес на своей странице в соцсети Х.
Сотрудники жандармерии Франции - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Полиция задержала водителя машины, совершившей наезд на людей на Олероне
