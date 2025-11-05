Рейтинг@Mail.ru
Во Франции задержали водителя, совершившего намеренный наезд на людей
14:09 05.11.2025 (обновлено: 18:43 05.11.2025)
Во Франции задержали водителя, совершившего намеренный наезд на людей
Водитель автомобиля, совершивший наезд на людей на французском острове Олерон (запад страны), был задержан правоохранителями, сообщает газета Parisien. РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T14:09:00+03:00
2025-11-05T18:43:00+03:00
в мире
франция
франция
в мире, франция
В мире, Франция
Во Франции задержали водителя, совершившего намеренный наезд на людей

Parisien: полиция задержала наехавшего на людей на острове Олерон водителя

© AP Photo / Yohan BonnetСледователи осматривают сгоревший автомобиль после того, как водитель совершившил намеренный наезд на людей на острове Олерон
Следователи осматривают сгоревший автомобиль после того, как водитель совершившил намеренный наезд на людей на острове Олерон - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© AP Photo / Yohan Bonnet
Следователи осматривают сгоревший автомобиль после того, как водитель совершившил намеренный наезд на людей на острове Олерон
ПАРИЖ, 5 ноя - РИА Новости. Водитель автомобиля, совершивший наезд на людей на французском острове Олерон (запад страны), был задержан правоохранителями, сообщает газета Parisien.
"В среду утром на острове Олерон (департамент Приморская Шаранта) автомобилист намеренно наехал на нескольких пешеходов и велосипедиста, сбив десять человек... Водитель был задержан и помещен под стражу", - пишет издание.
Десять человек были ранены, двое из них - серьезно.
Подозреваемый, гражданин Франции, был задержан без сопротивления в момент, когда пытался поджечь свою машину.
В миреФранция
 
 
