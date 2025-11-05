https://ria.ru/20251105/frantsija-2052967593.html
Во Франции задержали водителя, совершившего намеренный наезд на людей
2025-11-05T14:09:00+03:00
2025-11-05T14:09:00+03:00
2025-11-05T18:43:00+03:00
в мире
франция
франция
в мире, франция
Во Франции задержали водителя, совершившего намеренный наезд на людей
Parisien: полиция задержала наехавшего на людей на острове Олерон водителя
ПАРИЖ, 5 ноя - РИА Новости. Водитель автомобиля, совершивший наезд на людей на французском острове Олерон (запад страны), был задержан правоохранителями, сообщает газета Parisien.
"В среду утром на острове Олерон (департамент Приморская Шаранта) автомобилист намеренно наехал на нескольких пешеходов и велосипедиста, сбив десять человек... Водитель был задержан и помещен под стражу", - пишет издание.
Десять человек были ранены, двое из них - серьезно.
Подозреваемый, гражданин Франции
, был задержан без сопротивления в момент, когда пытался поджечь свою машину.