Полиция усиленно охраняет первый во Франции магазин Shein

11:43 05.11.2025 (обновлено: 13:07 05.11.2025)
в мире
франция
париж
aliexpress
в мире, франция, париж, aliexpress
В мире, Франция, Париж, AliExpress
ПАРИЖ, 5 ноя - РИА Новости. Парижская полиция организовала усиленную охрану у первого во Франции офлайн-магазина Shein, который откроется в среду после полудня в универмаге Bazar de l'Hôtel de Ville (BHV) на фоне скандала с продажей на сайте Shein "секс-кукол, похожих на детей", заявил в среду владелец торгового центра Фредерик Мерлен.
Ранее прокуратура Парижа начала расследования в отношении онлайн-магазинов Shein и AliExpress из-за распространения педопорнографических материалов. Кроме того, были открыты расследования в отношении платформ Temu и Wish. Во французском управлении по делам несовершеннолетних (Ofmin) сообщили РИА Новости, что во вторник прокуратура поручила им расследовать эти дела.
"Префектура Парижа приняла довольно серьезные меры. Мы сами значительно усилили наши меры безопасности. Мы хотим предложить нашим клиентам высококачественный шопинг", - заявил владелец BHV.
Скандал с онлайн-платформами начался с магазина Shein. Генеральный директорат Франции по делам потребителей (DGCCRF) ранее объявил, что обратился в прокуратуру с жалобой на продажу "секс-кукол, похожих на детей" на сайте Shein. Позже в ходе расследования директорат уличил и другой китайский интернет-магазин, AliExpress, в продаже аналогичных товаров.
В парижском универмаге Bazar de l'Hôtel de Ville (BHV), планирующем открыть первый во Франции офлайн-магазин китайской компании Shein, заявили, что не намерены сворачивать сотрудничество с маркетплейсом, несмотря на разразившийся скандал. Бутик должен открыться в среду. В магазине будут представлены исключительно товары собственного производства Shein, в то время как другая продукция с маркетплейса не войдёт в ассортимент.
В миреФранцияПарижAliExpress
 
 
