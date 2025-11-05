Помощь спорта экспорту обсудили на форуме "Россия — спортивная держава"

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Возможности спорта как двигателя международного сотрудничества обсудили 5 ноября в рамках форума "Россия — спортивная держава" участники сессии "Спорт без границ: новые горизонты взаимодействия", организованной при поддержке Российского экспортного центра (Группа ВЭБ), сообщает центр.

Сегодня спортивные события все чаще становятся экономическими проектами, формирующими позитивный образ страны и открывающими новые перспективы для бизнеса. РЭЦ выступает партнером форума "Россия — спортивная держава". Модератором дискуссии выступил главный редактор телеканала "Матч ТВ" Василий Конов. В числе спикеров — министр спорта России Михаил Дегтярев, министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук, президент World Curling Tour Джо Вэлкли, Президент НОК Мадагаскара, вице-президент Международной федерации дзюдо Ситени Тьерри Рандрианасолонияйко, президент Международной федерации текбола Виктор Хусар, президент Международной федерации велоспорта 2005-2013 Пэт Маккуэйд, президент Федерации падела России Александр Золотарев, президент Федерации скейтбординга России Илья Вдовин, а также президент Федерации гребного спорта России Алексей Свирин", - говорится в сообщении.

В ходе дискуссии участники подчеркнули, что спорт сегодня выступает языком дипломатии и сотрудничества, который понятен всем. Он помогает не только укреплять дружбу между странами, но и открывает бизнесу новые горизонты.

В частности, Министерство спорта России и Российский экспортный центр в рамках сотрудничества по программе продвижения национального бренда "Сделано в России" превращают спортивные инициативы в площадки для диалога и продвижения отечественных компаний за рубежом.

Президент Федерации гребного спорта России, амбассадор национального бренда "Сделано в России Алексей Свирин подчеркнул, что в рамках программы продвижения нацбренда спорт и экспорт объединены общей задачей — формировать позитивный образ страны за рубежом: "Спортивный трек программы способствует продвижению бренда как внутри страны, так и за рубежом, формируя позитивное отношение к российским товарам и услугам, укрепляя лояльность зарубежных партнеров. Спорт — это мягкая сила, которая открывает двери для бизнеса. Каждое рукопожатие после соревнования может стать началом нового партнерства. Мы продвигаем "Сделано в России" как символ качества, доверия и командного духа. Через спорт мир узнает Россию как страну силы, технологий и вдохновения".

С 2023 года Российский экспортный центр и Министерство спорта в рамках программы продвижения отечественных товаров за рубежом под национальным брендом "Сделано в России" провели около десяти ярких акций. В их числе — мероприятия по академической гребле, хоккею, керлингу, баскетболу и бадминтону. Уже три года подряд акции проходят на Международной Владивостокской регате, в 2024 году на полях ВЭФ состоялся хоккейный гала-матч с участием легендарных спортсменов. Особое внимание привлекли ярмарки "Сделано в России" в Китае: первую в 2024 году посетила олимпийская чемпионка Анна Щербакова, а в этом году в Пекине бренд представила звезда фигурного катания Камила Валиева.

По итогам дискуссии участники договорились о развитии совместных инициатив в области спортивной дипломатии и продвижения национального бренда "Сделано в России" на глобальных площадках.

В РЭЦ отметили, что программа "Сделано в России" реализуется в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Ее координирует Минпромторг России, а основные функции по обеспечению и реализации программы возложены на Российский экспортный центр. С 2022 года благодаря мероприятиям программы повысить свою узнаваемость, найти партнеров, покупателей и закрепиться на внешних рынках смогли свыше 3 700 компаний. Удалось заключить экспортные контракты на сумму более 420 млрд рублей.

В 2025 году правительство по поручению президента приняло обновленную программу "Сделано в России", которая расширила список доступных инструментов продвижения.