Помощь спорта экспорту обсудили на форуме "Россия — спортивная держава" - РИА Новости, 05.11.2025
23:26 05.11.2025
https://ria.ru/20251105/forum-2053078538.html
Помощь спорта экспорту обсудили на форуме "Россия — спортивная держава"
2025
© РИА Новости / Михаил Климентьев | Международный спортивный форум "Россия - спортивная держава"
Международный спортивный форум Россия - спортивная держава
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Международный спортивный форум "Россия - спортивная держава". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Возможности спорта как двигателя международного сотрудничества обсудили 5 ноября в рамках форума "Россия — спортивная держава" участники сессии "Спорт без границ: новые горизонты взаимодействия", организованной при поддержке Российского экспортного центра (Группа ВЭБ), сообщает центр.
Сегодня спортивные события все чаще становятся экономическими проектами, формирующими позитивный образ страны и открывающими новые перспективы для бизнеса. РЭЦ выступает партнером форума "Россия — спортивная держава". Модератором дискуссии выступил главный редактор телеканала "Матч ТВ" Василий Конов. В числе спикеров — министр спорта России Михаил Дегтярев, министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук, президент World Curling Tour Джо Вэлкли, Президент НОК Мадагаскара, вице-президент Международной федерации дзюдо Ситени Тьерри Рандрианасолонияйко, президент Международной федерации текбола Виктор Хусар, президент Международной федерации велоспорта 2005-2013 Пэт Маккуэйд, президент Федерации падела России Александр Золотарев, президент Федерации скейтбординга России Илья Вдовин, а также президент Федерации гребного спорта России Алексей Свирин", - говорится в сообщении.
В ходе дискуссии участники подчеркнули, что спорт сегодня выступает языком дипломатии и сотрудничества, который понятен всем. Он помогает не только укреплять дружбу между странами, но и открывает бизнесу новые горизонты.
В частности, Министерство спорта России и Российский экспортный центр в рамках сотрудничества по программе продвижения национального бренда "Сделано в России" превращают спортивные инициативы в площадки для диалога и продвижения отечественных компаний за рубежом.
Президент Федерации гребного спорта России, амбассадор национального бренда "Сделано в России Алексей Свирин подчеркнул, что в рамках программы продвижения нацбренда спорт и экспорт объединены общей задачей — формировать позитивный образ страны за рубежом: "Спортивный трек программы способствует продвижению бренда как внутри страны, так и за рубежом, формируя позитивное отношение к российским товарам и услугам, укрепляя лояльность зарубежных партнеров. Спорт — это мягкая сила, которая открывает двери для бизнеса. Каждое рукопожатие после соревнования может стать началом нового партнерства. Мы продвигаем "Сделано в России" как символ качества, доверия и командного духа. Через спорт мир узнает Россию как страну силы, технологий и вдохновения".
С 2023 года Российский экспортный центр и Министерство спорта в рамках программы продвижения отечественных товаров за рубежом под национальным брендом "Сделано в России" провели около десяти ярких акций. В их числе — мероприятия по академической гребле, хоккею, керлингу, баскетболу и бадминтону. Уже три года подряд акции проходят на Международной Владивостокской регате, в 2024 году на полях ВЭФ состоялся хоккейный гала-матч с участием легендарных спортсменов. Особое внимание привлекли ярмарки "Сделано в России" в Китае: первую в 2024 году посетила олимпийская чемпионка Анна Щербакова, а в этом году в Пекине бренд представила звезда фигурного катания Камила Валиева.
По итогам дискуссии участники договорились о развитии совместных инициатив в области спортивной дипломатии и продвижения национального бренда "Сделано в России" на глобальных площадках.
В РЭЦ отметили, что программа "Сделано в России" реализуется в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Ее координирует Минпромторг России, а основные функции по обеспечению и реализации программы возложены на Российский экспортный центр. С 2022 года благодаря мероприятиям программы повысить свою узнаваемость, найти партнеров, покупателей и закрепиться на внешних рынках смогли свыше 3 700 компаний. Удалось заключить экспортные контракты на сумму более 420 млрд рублей.
В 2025 году правительство по поручению президента приняло обновленную программу "Сделано в России", которая расширила список доступных инструментов продвижения.
Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг РЭЦ доступны онлайн на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".
 
Форум "Россия - спортивная держава"
 
 
