"Мы думали в унисон": как провальный проект стал главным фильмом поколения

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Студент ВГИКа получил недоснятую картину с остатками бюджета. Главную роль отдал рок-музыканту, который никогда не учился актерскому мастерству. Злодея сыграл лидер другой группы. Никто не ждал успеха. Но когда фильм "Игла" вышел в прокат, о нем заговорила вся страна. История о том, как случайность и талант создали культовый фильм поколения.

Студент, который получил карт-бланш

оказался 30-летний Рашид Нугманов, который уже успел отметиться короткометражкой про ленинградский рок. В середине 80-х режиссер Сергей Соловьев собрал во ВГИКе особенную мастерскую — только студенты из Казахстана. Среди учеников30-летний Рашид Нугманов, который уже успел отметиться короткометражкой про ленинградский рок.

вспоминал Рашид Мусаевич. Летом 1987-го Нугманов приехал на каникулы в Алма-Ату, и тут с ним связались представители киностудии. "Мне звонят с "Казахфильма" и говорят: слушайте, у нас фильм в запуске находится под названием "Игла". И какой-то конфликт произошел — не принимает кинопробы этого фильма редактура. А авторы сценария категорически против режиссера. А фильм — это единица Госкино, его надо сдавать, деньги потрачены, время потрачено. И поэтому на оставшееся время и деньги нужно его доснять и сдать..." —Рашид Мусаевич.

дали невероятную свободу: полный карт-бланш на подбор актеров и переработку утвержденного сценария. Нугманов воспользовался этим по полной программе. Ситуация на "Казахфильме" была настолько сложной, что молодому режиссеруневероятную свободу: полный карт-бланш на подбор актеров и переработку утвержденного сценария. Нугманов воспользовался этим по полной программе.

Любители вместо профессионалов

сменил состав. Оператором взял собственного брата Мурата, который тоже учился во ВГИКе. А на главную роль пригласил Виктора Цоя — лидера группы "Кино". Первое, что сделал начинающий режиссер, — полностьюсостав. Оператором взял собственного брата Мурата, который тоже учился во ВГИКе. А на главную роль пригласил Виктора Цоя — лидера группы "Кино".

отмечал Нугманов. Цой не был профессиональным актером. Да это и не требовалось. "Он был именно тем актером, который идеально воплощал в себе эту систему, которую я выработал на подмостках ВГИКа… Мы думали в унисон и создавали такого героя", —Нугманов.

отмечает , что режиссер потом хвастался: в "Игле" нет профессиональных актеров вообще. Главным злодеем — хирургом Артуром Юсуповичем — согласился стать Петр Мамонов из группы "Звуки Му". Роль бандита Спартака досталась Александру Баширову — студенту ВГИКа с параллельного курса, который только что блеснул в фильме "Асса". Издание "Аргументы и Факты", что режиссер потом хвастался: в "Игле" нет профессиональных актеров вообще. Главным злодеем — хирургом Артуром Юсуповичем — согласился стать Петр Мамонов из группы "Звуки Му". Роль бандита Спартака досталась Александру Баширову — студенту ВГИКа с параллельного курса, который только что блеснул в фильме "Асса".

героиней . Девушку Дину — подругу Моро, ставшую наркоманкой, — в итоге сыграла Марина Смирнова. Она была подругой гитариста "Кино" Юрия Каспаряна, и для нее это стало первой и по факту единственной работой в кино. Самой сложной оказалась история с. Девушку Дину — подругу Моро, ставшую наркоманкой, — в итоге сыграла Марина Смирнова. Она была подругой гитариста "Кино" Юрия Каспаряна, и для нее это стало первой и по факту единственной работой в кино.

любители . Например, учитель математики из одной из школ Алма-Аты Архимед Искаков сыграл неформала Архимеда. Он даже пригласил Цоя на встречу со своими учениками — музыкант пришел дважды, пел песни, общался со школьниками. Сейчас на том классе висит памятная табличка. Все остальные роли тоже играли. Например, учитель математики из одной из школ Алма-Аты Архимед Искаков сыграл неформала Архимеда. Он даже пригласил Цоя на встречу со своими учениками — музыкант пришел дважды, пел песни, общался со школьниками. Сейчас на том классе висит памятная табличка.

говорил откровенно: "У меня было несколько постулатов, которые мне потом помогли свободно, играючи фильм снять. Первое — отсутствие грима. Мы не тратили время на грим, прически. Мы отказывались полностью от декораций, снимали все в существующей среде… И без репетиций. Это максимальная экономия времени". О съемках режиссероткровенно: "У меня было несколько постулатов, которые мне потом помогли свободно, играючи фильм снять. Первое — отсутствие грима. Мы не тратили время на грим, прически. Мы отказывались полностью от декораций, снимали все в существующей среде… И без репетиций. Это максимальная экономия времени".

От скромной премьеры до народной славы

События развивались неторопливо. В апреле 1988-го вышла "Асса", где группа "Кино" исполнила песню "Перемен!", — и после этого Цой с товарищами проснулись знаменитыми на всю страну.

© Мосфильм (1987) Кадр из фильма "Асса" © Мосфильм (1987) Кадр из фильма "Асса"

издала альбом группы "Кино" под названием "Ночь" двухмиллионным тиражом. Казахская премьера "Иглы" в сентябре прошла без особого ажиотажа. Но в том же году "Мелодия"альбом группы "Кино" под названием "Ночь" двухмиллионным тиражом.

подводил итоги года, фильм занял восьмое место в рейтинге — триумфатором была "Интердевочка". Виктор Цой стал лучшим актером, обогнав всех профессиональных звезд того времени. К московской премьере 9 февраля 1989-го "Игла" уже воспринималась как бенефис Цоя. Когда журнал "Советский экран"итоги года, фильм занял восьмое место в рейтинге — триумфатором была "Интердевочка". Виктор Цой стал лучшим актером, обогнав всех профессиональных звезд того времени.

посмотрели 15,5 миллиона зрителей — отличный результат для авторского кино. С прокатом вышло солидно: за первый год картину15,5 миллиона зрителей — отличный результат для авторского кино.

Трагедия, которая сделала фильм культовым

составила 30 миллионов человек. Виктор Цой погиб в автомобильной аварии 15 августа 1990-го. От выхода "Иглы" до гибели музыканта прошло чуть больше года. Фильм выпустили в повторный прокат — и, по некоторым данным, его финальная аудитория30 миллионов человек.

© Фото : Казахфильм, 1988 Кадр из фильма "Игла" (1988) © Фото : Казахфильм, 1988 Кадр из фильма "Игла" (1988)

"Статус фильма как культового упрочился после трагической гибели Виктора Цоя", — отмечал исследователь Александр Павлов в сборнике "Сто одиннадцать опытов о культовом кинематографе", где "Игла" — одно из немногих отечественных произведений среди западных хитов.

"Разумеется, в каких-то местах Цой выглядит чрезмерным и почти вульгарным. Однако по большей части фильм состоялся благодаря игре Виктора Цоя, создавшего образ харизматичного, брутального, маскулинного молодого человека без конкретного занятия — того самого "бездельника", которого музыкант живописал в своих песнях", — писал Павлов.