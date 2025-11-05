На Филиппинах после тайфуна задействованы тысячи полицейских, пишут СМИ

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Более 9 тысяч сотрудников полиции задействованы на Филиппинах для проведения спасательных работ после тайфуна "Калмаэги", сообщает филиппинское новостное Более 9 тысяч сотрудников полиции задействованы на Филиппинах для проведения спасательных работ после тайфуна "Калмаэги", сообщает филиппинское новостное агентство Philippine News Agency (PNA) со ссылкой на слова исполняющего обязанности начальника национальной полиции Филиппин генерала-полковника Джозе Меленсио Нартатеса-младшего.

Ранее в среду агентство Франс Пресс со ссылкой на слова представителя филиппинской провинции Себу Рона Рамоса сообщило, что число погибших в результате тайфуна "Калмаэги" на Филиппинах превысило 90, еще 26 человек числились пропавшими без вести. По данным управления гражданской обороны Филиппин, большинство жертв были найдены в Себу, в регионах Западные Висайи, Восточные Висайи и на острове Негрос.

"Более 9000 сотрудников полиции и более 300 мобильных подразделений задействованы для эвакуации, спасательных операций и оказания другой гуманитарной помощи",- пишет PNA, ссылаясь на слова Нартатеса-младшего.

"Ущерб, причиненный тайфуном (тайфун "Калмаэги" - ред.), огромен, особенно на Висайских островах. Мы заверяем наших соотечественников, что национальная полиция Филиппин прилагает все усилия для оперативного и скоординированного реагирования и совместно с другими правительственными органами оказывает всю необходимую помощь", - приводит местное агентство слова исполняющего обязанности начальника национальной полиции Филиппин.

Тайфун "Калмаэги" обрушился на центральную часть Филиппин во вторник. Как уточняют власти, стихия затронула примерно 706 тысяч человек, из которых 348 тысяч были перемещены в эвакуационные центры. Также в 53 населенных пунктах объявили чрезвычайное положение, которое позволяет местным органам власти использовать экстренные фонды и заморозить цены на предметы первой необходимости.

Ранее посольство РФ на Филиппинах сообщило РИА Новости, что уточняет у местных властей информацию о пострадавших из-за тайфуна "Калмаэги" россиянах. Также диппредставительство рекомендовало избегать выхода на улицу и поездок в зоны, подверженные наводнениям и оползням.