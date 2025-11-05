Рейтинг@Mail.ru
На Филиппинах после тайфуна задействованы тысячи полицейских, пишут СМИ - РИА Новости, 05.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:01 05.11.2025
https://ria.ru/20251105/filippiny-2052978843.html
На Филиппинах после тайфуна задействованы тысячи полицейских, пишут СМИ
На Филиппинах после тайфуна задействованы тысячи полицейских, пишут СМИ - РИА Новости, 05.11.2025
На Филиппинах после тайфуна задействованы тысячи полицейских, пишут СМИ
Более 9 тысяч сотрудников полиции задействованы на Филиппинах для проведения спасательных работ после тайфуна "Калмаэги", сообщает филиппинское новостное... РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T15:01:00+03:00
2025-11-05T15:01:00+03:00
в мире
филиппины
себу
россия
ассоциация туроператоров россии (атор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2052925544_0:0:1728:972_1920x0_80_0_0_6ac2a095a7df1fae5d453dd2967b510c.jpg
https://ria.ru/20251105/chislo-2052949595.html
https://ria.ru/20251104/filippiny-2052811258.html
филиппины
себу
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2052925544_64:0:1600:1152_1920x0_80_0_0_8a6872835fc4f5832b0f6906fb075a06.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, филиппины, себу, россия, ассоциация туроператоров россии (атор)
В мире, Филиппины, Себу, Россия, Ассоциация туроператоров России (АТОР)
На Филиппинах после тайфуна задействованы тысячи полицейских, пишут СМИ

PNA: на Филиппинах более 9 тыс полицейских участвуют в работах после тайфуна

© AP Photo / Jacqueline HernandezПоследствия тайфуна "Калмаэги" на филиппинском острове Себу
Последствия тайфуна Калмаэги на филиппинском острове Себу - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© AP Photo / Jacqueline Hernandez
Последствия тайфуна "Калмаэги" на филиппинском острове Себу
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Более 9 тысяч сотрудников полиции задействованы на Филиппинах для проведения спасательных работ после тайфуна "Калмаэги", сообщает филиппинское новостное агентство Philippine News Agency (PNA) со ссылкой на слова исполняющего обязанности начальника национальной полиции Филиппин генерала-полковника Джозе Меленсио Нартатеса-младшего.
Ранее в среду агентство Франс Пресс со ссылкой на слова представителя филиппинской провинции Себу Рона Рамоса сообщило, что число погибших в результате тайфуна "Калмаэги" на Филиппинах превысило 90, еще 26 человек числились пропавшими без вести. По данным управления гражданской обороны Филиппин, большинство жертв были найдены в Себу, в регионах Западные Висайи, Восточные Висайи и на острове Негрос.
Последствия тайфуна на Филиппинах - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Число погибших в результате тайфуна на Филиппинах превысило 90 человек
Вчера, 13:01
"Более 9000 сотрудников полиции и более 300 мобильных подразделений задействованы для эвакуации, спасательных операций и оказания другой гуманитарной помощи",- пишет PNA, ссылаясь на слова Нартатеса-младшего.
"Ущерб, причиненный тайфуном (тайфун "Калмаэги" - ред.), огромен, особенно на Висайских островах. Мы заверяем наших соотечественников, что национальная полиция Филиппин прилагает все усилия для оперативного и скоординированного реагирования и совместно с другими правительственными органами оказывает всю необходимую помощь", - приводит местное агентство слова исполняющего обязанности начальника национальной полиции Филиппин.
Тайфун "Калмаэги" обрушился на центральную часть Филиппин во вторник. Как уточняют власти, стихия затронула примерно 706 тысяч человек, из которых 348 тысяч были перемещены в эвакуационные центры. Также в 53 населенных пунктах объявили чрезвычайное положение, которое позволяет местным органам власти использовать экстренные фонды и заморозить цены на предметы первой необходимости.
Ранее посольство РФ на Филиппинах сообщило РИА Новости, что уточняет у местных властей информацию о пострадавших из-за тайфуна "Калмаэги" россиянах. Также диппредставительство рекомендовало избегать выхода на улицу и поездок в зоны, подверженные наводнениям и оползням.
В пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили во вторник, что, исходя из статистики Управления по туризму Филиппин, порядка 550-600 российских туристов могут в настоящее время находиться в стране, все туристические группы находятся в безопасности.
Крушение вертолета ВВС Филиппин в ходе ликвидации последствий тайфуна Калмаэги - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
На Филиппинах шесть человек погибли при крушении вертолета
4 ноября, 17:44
 
В миреФилиппиныСебуРоссияАссоциация туроператоров России (АТОР)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала