Эстония выделит средства на закупку Starlink для Украины, заявил Шмыгаль

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Глава украинского минобороны Денис Шмыгаль сообщил в среду, что Эстония предложила выделить 3 миллиона евро на закупку и поддержку систем спутниковой связи Starlink для Украины.
"Благодарен Эстонии за предложение выделить 3 миллиона евро на закупку и обслуживание систем спутниковой связи Starlink", - написал Шмыгаль на своей странице в социальной сети X по итогам встречи со своим эстонским коллегой Ханно Певкуром.
По словам Шмыгаля, в ходе встечи обсуждался вопрос усиления противовоздушной обороны, производство беспилотников, создание совместных оборонных предприятий и обучение украинских военных.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
