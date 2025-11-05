https://ria.ru/20251105/energosnabzhenie-2053070832.html
В Херсонской области восстанавливают энергоснабжение
В Херсонской области восстанавливают энергоснабжение - РИА Новости, 05.11.2025
В Херсонской области восстанавливают энергоснабжение
Энергетики восстанавливают энергоснабжение в Херсонской области, нарушенное из-за аварии, без света пока остаются более 300 населенных пунктов, сообщил... РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T22:13:00+03:00
2025-11-05T22:13:00+03:00
2025-11-05T22:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
херсонская область
владимир сальдо
россети
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788942558_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_2f46cc84a1bf26ab941a5fcbdb9c43c5.jpg
https://ria.ru/20251103/vsu-2052592121.html
херсонская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788942558_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_f2d06dc544c82e53b080535e78b43942.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, херсонская область , владимир сальдо, россети
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Херсонская область , Владимир Сальдо, Россети
В Херсонской области восстанавливают энергоснабжение
Сальдо: в Херсонской области восстанавливают энергоснабжение после аварии