Рейтинг@Mail.ru
В Херсонской области восстанавливают энергоснабжение - РИА Новости, 05.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:13 05.11.2025
https://ria.ru/20251105/energosnabzhenie-2053070832.html
В Херсонской области восстанавливают энергоснабжение
В Херсонской области восстанавливают энергоснабжение - РИА Новости, 05.11.2025
В Херсонской области восстанавливают энергоснабжение
Энергетики восстанавливают энергоснабжение в Херсонской области, нарушенное из-за аварии, без света пока остаются более 300 населенных пунктов, сообщил... РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T22:13:00+03:00
2025-11-05T22:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
херсонская область
владимир сальдо
россети
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788942558_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_2f46cc84a1bf26ab941a5fcbdb9c43c5.jpg
https://ria.ru/20251103/vsu-2052592121.html
херсонская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1788942558_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_f2d06dc544c82e53b080535e78b43942.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, херсонская область , владимир сальдо, россети
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Херсонская область , Владимир Сальдо, Россети
В Херсонской области восстанавливают энергоснабжение

Сальдо: в Херсонской области восстанавливают энергоснабжение после аварии

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЛинии электропередачи
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Линии электропередачи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости. Энергетики восстанавливают энергоснабжение в Херсонской области, нарушенное из-за аварии, без света пока остаются более 300 населенных пунктов, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
"Уважаемые друзья, произошло аварийное отключение высоковольтной линии электропередачи. Сейчас без света остаются 10 муниципальных округов - это более 300 населенных пунктов и 200 тысяч человек", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Все социальные объекты переведены на резервное питание. На месте уже работают бригады "Херсонэнерго" и "Россетей", сообщил он.
Власти делают всt возможное, чтобы восстановить подачу электроэнергии в кратчайшие сроки, отметил он.
Последствия обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
ВСУ нанесли 27 артиллерийских ударов по Херсонской области за сутки
3 ноября, 09:24
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияХерсонская областьВладимир СальдоРоссети
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала