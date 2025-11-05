Рейтинг@Mail.ru
Российские компании представили инновации на выставке ADIPEC в Абу-Даби
14:22 05.11.2025
Российские компании представили инновации на выставке ADIPEC в Абу-Даби
Российские компании представили инновации на выставке ADIPEC в Абу-Даби
2025
Российские компании представили инновации на выставке ADIPEC в Абу-Даби

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкВид на Абу-Даби
Вид на Абу-Даби. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Одна из крупнейших международных энергетических выставок ADIPEC и экспозиция Russian Energy, где Российский экспортный центр (Группа ВЭБ) организовал национальную экспозицию под брендом Made in Russia, стартовали 3 ноября в Абу-Даби, сообщает центр.
"В этом году в коллективной экспозиции принимают участие 35 российских компаний, представляющих новейшие решения в области энергетики, инжиниринга, машиностроения и ИТ. Общая площадь стенда составила почти 300 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Логотип цифровой платформы Мой экспорт, созданной АО Российский экспортный центр (РЭЦ) - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
РЭЦ обновляет сервис "Подбор маркетплейсов"
31 октября, 18:31
РЭЦ запланировал для компаний более 250 встреч с зарубежными партнерами и потенциальными заказчиками. Экспортеры проведут переговоры с представителями Ближнего Востока, Азии, Африки и Латинской Америки, где растет спрос на передовые энергетические технологии и оборудование.
Национальная экспозиция Made in Russia традиционно вызывает высокий интерес у посетителей выставки, подтверждая устойчивый рост международного признания российских решений в области энергетики.
РЭЦ напомнил, что участникам национальной экспозиции РЭЦ предоставляет значительную поддержку. Бизнесу софинансируется 100% затрат на аренду площадей для деловых мероприятий, а также расходы на создание временной инфраструктуры, информационное продвижение, администрирование и организацию мероприятий. РЭЦ осуществляет целевой поиск потенциальных партнеров для российских компаний и сопровождает их на каждом этапе.
График бизнес-миссий и международных выставок, участвовать в которых экспортеры могут при поддержке РЭЦ, доступен на странице "Мероприятия" на цифровой платформе "Мой экспорт".
Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг РЭЦ доступны онлайн на государственной цифровой платформе "Мой экспорт".
Вид со смотровой площадки Шанхайской башни в районе Пудун в Шанхае - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Почти 80 компаний представлены под брендом Made in Russia на CIIE в Шанхае
Вчера, 12:27
 
