Российские компании представили инновации на выставке ADIPEC в Абу-Даби

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Одна из крупнейших международных энергетических выставок ADIPEC и экспозиция Russian Energy, где Российский экспортный центр (Группа ВЭБ) организовал национальную экспозицию под брендом Made in Russia, стартовали 3 ноября в Абу-Даби, сообщает центр.

"В этом году в коллективной экспозиции принимают участие 35 российских компаний, представляющих новейшие решения в области энергетики, инжиниринга, машиностроения и ИТ. Общая площадь стенда составила почти 300 квадратных метров", - говорится в сообщении.

РЭЦ запланировал для компаний более 250 встреч с зарубежными партнерами и потенциальными заказчиками. Экспортеры проведут переговоры с представителями Ближнего Востока, Азии, Африки и Латинской Америки, где растет спрос на передовые энергетические технологии и оборудование.

Национальная экспозиция Made in Russia традиционно вызывает высокий интерес у посетителей выставки, подтверждая устойчивый рост международного признания российских решений в области энергетики.

РЭЦ напомнил, что участникам национальной экспозиции РЭЦ предоставляет значительную поддержку. Бизнесу софинансируется 100% затрат на аренду площадей для деловых мероприятий, а также расходы на создание временной инфраструктуры, информационное продвижение, администрирование и организацию мероприятий. РЭЦ осуществляет целевой поиск потенциальных партнеров для российских компаний и сопровождает их на каждом этапе.

График бизнес-миссий и международных выставок, участвовать в которых экспортеры могут при поддержке РЭЦ, доступен на странице "Мероприятия" на цифровой платформе "Мой экспорт".