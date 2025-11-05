Рейтинг@Mail.ru
Западноафриканские страны не согласились с обвинениями США в адрес Нигерии - РИА Новости, 05.11.2025
14:07 05.11.2025
https://ria.ru/20251105/ekovas-2052966469.html
Западноафриканские страны не согласились с обвинениями США в адрес Нигерии
Западноафриканские страны не согласились с обвинениями США в адрес Нигерии
Западноафриканские страны не согласились с обвинениями США в адрес Нигерии
Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) не согласилось с тем, что террористы в Нигерии, которых США обвинили в нападках на христиан,... РИА Новости, 05.11.2025
Западноафриканские страны не согласились с обвинениями США в адрес Нигерии

ЭКОВАС отвергает обвинения США в преследовании христиан в Нигерии

© AP Photo / Gbenga OlamikanПолицейский, Нигерия
Полицейский, Нигерия - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© AP Photo / Gbenga Olamikan
Полицейский, Нигерия. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) не согласилось с тем, что террористы в Нигерии, которых США обвинили в нападках на христиан, преследуют какую-либо определённую религиозную группу, и считает заявления об этом "ложными и вредными".
"ЭКОВАС призывает ООН и других партнёров оказать поддержку странам-членам Сообщества в борьбе с террористическими группировками и считать ложными любые заявления, что целью террористов является какая-то отдельная социальная группа, или что в регионе происходит геноцид по религиозному признаку. ЭКОВАС такие заявления считает ложными и угрожающими безопасности местных обществ и единству разных социальных групп", - говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой организации.
Юсуф Маитама Туггар - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Глава МИД Нигерии опроверг слова Трампа о преследовании христиан
4 ноября, 14:18
ЭКОВАС подчеркивает, что жертвами нападений как в целом регионе, так и отдельно в Нигерии становятся представители всех без исключения групп населения.
"Целями террористов становятся представители всех конфессий, включая мусульман и христиан. По данным докладов независимых организаций, преступники не делают различий по полу, религии, национальности и возрасту жертв", - сказано в сообщении.
ЭКОВАС - региональное объединение стран Западной Африки, насчитывающее 12 членов, включая Нигерию, чей президент Бола Тинубу в настоящий момент занимает пост председателя организации. В качестве основных целей Сообщество декларирует обеспечение безопасности и искоренение бедности.
В воскресенье шеф Пентагона Пит Хегсет заявил, что ведомство после приказа президента США Дональда Трампа готовится к действиям против исламистов на территории Нигерии. Это заявление прозвучало в отсутствие официального запроса о помощи со стороны нигерийских властей. Ранее Трамп обозначил Нигерию в качестве "страны, вызывающей особую озабоченность" в связи с предполагаемым геноцидом в отношении нигерийцев-христиан со стороны исламистов, которым правительство Нигерии якобы не может ничего противопоставить.
Вид на здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
NBC: США рассматривают нанесение в Нигерии ударов при помощи БПЛА
4 ноября, 12:45
В понедельник Трамп заявил, что не исключает отправку военных в Нигерию либо воздушные удары по территории страны. Накануне в СМИ появилась информация, что администрация президента США рассматривает нанесение точечных ударов по Нигерии при помощи беспилотников и приостановку помощи западноафриканской стране.
Ранее американский сенатор Тед Круз на своей странице в соцсети Х обвинил правительство Нигерии в потворстве убийствам христиан, заявив, что с 2009 года исламистские группировки в Нигерии убили 50 тысяч последователей христианства. Нигерия создала комиссию по расследованию возможного геноцида христианского населения в некоторых частях страны после соответствующих заявлений в США.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Жители Нигерии в смятении из-за угрозы Трампа, пишут СМИ
3 ноября, 01:32
 
