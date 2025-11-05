Западноафриканские страны не согласились с обвинениями США в адрес Нигерии

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) не согласилось с тем, что террористы в Нигерии, которых США обвинили в нападках на христиан, преследуют какую-либо определённую религиозную группу, и считает заявления об этом "ложными и вредными".

ЭКОВАС призывает ООН и других партнёров оказать поддержку странам-членам Сообщества в борьбе с террористическими группировками и считать ложными любые заявления, что целью террористов является какая-то отдельная социальная группа, или что в регионе происходит геноцид по религиозному признаку. ЭКОВАС такие заявления считает ложными и угрожающими безопасности местных обществ и единству разных социальных групп", - говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой организации.

ЭКОВАС подчеркивает, что жертвами нападений как в целом регионе, так и отдельно в Нигерии становятся представители всех без исключения групп населения.

"Целями террористов становятся представители всех конфессий, включая мусульман и христиан. По данным докладов независимых организаций, преступники не делают различий по полу, религии, национальности и возрасту жертв", - сказано в сообщении.

ЭКОВАС - региональное объединение стран Западной Африки , насчитывающее 12 членов, включая Нигерию, чей президент Бола Тинубу в настоящий момент занимает пост председателя организации. В качестве основных целей Сообщество декларирует обеспечение безопасности и искоренение бедности.

В воскресенье шеф Пентагона Пит Хегсет заявил, что ведомство после приказа президента США Дональда Трампа готовится к действиям против исламистов на территории Нигерии. Это заявление прозвучало в отсутствие официального запроса о помощи со стороны нигерийских властей. Ранее Трамп обозначил Нигерию в качестве "страны, вызывающей особую озабоченность" в связи с предполагаемым геноцидом в отношении нигерийцев-христиан со стороны исламистов, которым правительство Нигерии якобы не может ничего противопоставить.

В понедельник Трамп заявил, что не исключает отправку военных в Нигерию либо воздушные удары по территории страны. Накануне в СМИ появилась информация, что администрация президента США рассматривает нанесение точечных ударов по Нигерии при помощи беспилотников и приостановку помощи западноафриканской стране.