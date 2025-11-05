заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.. Архивное фото

Ефимов: в Москве в рамках КРТ реорганизуют 38 площадок бывших промзон

МОСКВА, 5 ноя – РИА Новости. В Москве по программе комплексного развития территорий (КРТ) проведут редевелопмент 93 площадок, 38 из них – на местах бывших промзон, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"В рамках проектов КРТ операторы проведут реорганизацию 38 участков бывших промзон и 55 неэффективно используемых территорий. Их общая площадь превышает 732 гектара. Здесь планируется сформировать современные кварталы с комфортным жильем и построить востребованную инфраструктуру", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.

В итоге на реорганизованных участках планируется возвести различные объекты недвижимости общей площадью 14,7 миллиона квадратных метров, что позволит создать 177,5 тысяч рабочих мест, уточнил замглавы города.

Например, около 7,7 миллиона "квадратов" займет жилье, из которых 4,4 миллиона "квадратов" отдадут участникам реновации, отмечается в сообщении градкомплекса.

Всего под редевелопмент попадут площадки в 65 районах Москвы, причем больше всего таких участков находятся в южной и юго-западной части города.