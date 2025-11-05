Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: почти 50 дорожных сооружений возведут в Москве - РИА Новости, 05.11.2025
11:12 05.11.2025
Ефимов: почти 50 дорожных сооружений возведут в Москве
В Москве до 2029 года планируется возвести 47 мостов, тоннелей, эстакад и путепроводов, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. РИА Новости, 05.11.2025
владимир ефимов (правительство москвы) , москва, градостроительный комплекс москвы
Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Москва, Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: почти 50 дорожных сооружений возведут в Москве

Ефимов: почти 50 дорожных сооружений возведут в Москве до 2029 года

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. В Москве до 2029 года планируется возвести 47 мостов, тоннелей, эстакад и путепроводов, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Только за 2024 год было возведено 25 тоннелей, эстакад, мостов и путепроводов, которые кратно увеличили транспортную доступность районов, ограниченных водными преградами или железнодорожными путями. К 2029 году планируем возвести почти 50 новых искусственных сооружений", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Он уточнил, что объекты возведут за счет бюджета Москвы.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин, что в Москве за три года также построят более 283 километров дорог и 58 пешеходных переходов.
 
Владимир Ефимов (Правительство Москвы)МоскваГрадостроительный комплекс Москвы
 
 
