Ефимов: почти 50 дорожных сооружений возведут в Москве
Ефимов: почти 50 дорожных сооружений возведут в Москве
В Москве до 2029 года планируется возвести 47 мостов, тоннелей, эстакад и путепроводов, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов. РИА Новости, 05.11.2025
москва
Ефимов: почти 50 дорожных сооружений возведут в Москве
Ефимов: почти 50 дорожных сооружений возведут в Москве до 2029 года
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. В Москве до 2029 года планируется возвести 47 мостов, тоннелей, эстакад и путепроводов, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Только за 2024 год было возведено 25 тоннелей, эстакад, мостов и путепроводов, которые кратно увеличили транспортную доступность районов, ограниченных водными преградами или железнодорожными путями. К 2029 году планируем возвести почти 50 новых искусственных сооружений", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Он уточнил, что объекты возведут за счет бюджета Москвы.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин, что в Москве за три года также построят более 283 километров дорог и 58 пешеходных переходов.