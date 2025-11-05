Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов

Ефимов: почти 50 дорожных сооружений возведут в Москве

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. В Москве до 2029 года планируется возвести 47 мостов, тоннелей, эстакад и путепроводов, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"Только за 2024 год было возведено 25 тоннелей, эстакад, мостов и путепроводов, которые кратно увеличили транспортную доступность районов, ограниченных водными преградами или железнодорожными путями. К 2029 году планируем возвести почти 50 новых искусственных сооружений", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.

Он уточнил, что объекты возведут за счет бюджета Москвы.