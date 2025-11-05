МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Голливудская актриса Анджелина Джоли не уведомила украинские власти заранее о своём намерении посетить подконтрольный ВСУ Херсон, сообщает издание Politico со ссылкой на неназванного украинского чиновника.
В среду издание "Страна.ua" сообщало, что Джоли приехала в подконтрольный ВСУ город Херсон. Позднее издание сообщило, что Анджелине Джоли, приехавшей на Украину, пришлось лично вызволять одного из сопровождавших ее украинцев из военкомата в Николаевской области. Агентство УНИАН со ссылкой на источники в сухопутных войсках передавало, что попавший в военкомат в Николаевской области украинец оказался водителем актрисы Джоли и теперь готовится к военной службе по мобилизации.
"Джоли не уведомила украинское правительство о своём намерении посетить страну и пересекла границу пешком", - говорится в сообщении.
В марте премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что мировые знаменитости ездили на Украину выражать свое "сочувствие" только потому, что им платили за это миллионы долларов и евро.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область вошла в состав РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов 30 августа заявил, что российские войска освободили 76% Херсонской области. Часть региона на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.