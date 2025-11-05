Рейтинг@Mail.ru
FEI допустила россиян до командных соревнований в нейтральном статусе
05.11.2025
FEI допустила россиян до командных соревнований в нейтральном статусе
FEI допустила россиян до командных соревнований в нейтральном статусе
FEI допустила россиян до командных соревнований в нейтральном статусе
Бюро Международной федерации конного спорта (FEI) допустило российских и белорусских спортсменов к участию в командных соревнованиях в нейтральном статусе
2025
Новости
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0f/1778245091_0:0:2539:1904_1920x0_80_0_0_cd9e23744f91f361f9609eb33f682a3e.jpg
1920
1920
true
конный спорт
Конный спорт
FEI допустила россиян до командных соревнований в нейтральном статусе

FEI допустила российских и белорусских спортсменов до командных соревнований

Конный спорт
Конный спорт - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Конный спорт. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Бюро Международной федерации конного спорта (FEI) допустило российских и белорусских спортсменов к участию в командных соревнованиях в нейтральном статусе, сообщается на сайте Федерации конного спорта России (ФКСР).
Решение было принято на генеральной ассамблее, которая проходит с 4 по 7 ноября в Гонконге. Оно вступит в силу с 1 января 2026 года. FEI приостановила в отношении официальных лиц из России и Белоруссии проверку соответствия требованиям системы оценки компетенций (CES) касательно судейской практики, необходимую для поддержания их статуса, в связи с невозможностью выполнять должностные обязанности.
Кроме того, FEI делегировала проверку нейтральности соответствующим национальным федерациям. Белоруссии возвращено право проводить соревнования FEI на своей территории.
В феврале 2022 года из-за событий на Украине FEI запретила представителям России и Белоруссии участие в международных соревнованиях, а также отменила проведение всех турниров на территории России и Белоруссии. В ноябре 2023 года исполком FEI допустил россиян и белорусов до соревнований в нейтральном статусе.
Цзюн Цзин Хва - РИА Новости, 1920, 21.04.2020
FEI прогнозирует потери до €7 млн из-за переноса ОИ
21 апреля 2020
 
