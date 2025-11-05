FEI допустила россиян до командных соревнований в нейтральном статусе

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Бюро Международной федерации конного спорта (FEI) допустило российских и белорусских спортсменов к участию в командных соревнованиях в нейтральном статусе, сообщается на сайте Федерации конного спорта России (ФКСР).
Решение было принято на генеральной ассамблее, которая проходит с 4 по 7 ноября в Гонконге. Оно вступит в силу с 1 января 2026 года. FEI приостановила в отношении официальных лиц из России и Белоруссии проверку соответствия требованиям системы оценки компетенций (CES) касательно судейской практики, необходимую для поддержания их статуса, в связи с невозможностью выполнять должностные обязанности.
Кроме того, FEI делегировала проверку нейтральности соответствующим национальным федерациям. Белоруссии возвращено право проводить соревнования FEI на своей территории.
В феврале 2022 года из-за событий на Украине FEI запретила представителям России и Белоруссии участие в международных соревнованиях, а также отменила проведение всех турниров на территории России и Белоруссии. В ноябре 2023 года исполком FEI допустил россиян и белорусов до соревнований в нейтральном статусе.
