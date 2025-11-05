https://ria.ru/20251105/dokumentatsiya-2052913697.html
Княжевская: оформлена документация для дома по реновации во Внукове
Княжевская: оформлена документация для дома по реновации во Внукове - РИА Новости, 05.11.2025
Княжевская: оформлена документация для дома по реновации во Внукове
05.11.2025
Княжевская: оформлена документация для дома по программе реновации во Внукове
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Москомархитектура внесла изменения в правила землепользования и застройки для строительства дома площадью 23 тысячи квадратных метров по программе реновации в московском районе Внуково, сообщила глава ведомства Юлиана Княжевская.
"На территории площадью 0,89 гектара по адресу: улица Труда, владение 6, появится жилье по программе реновации с площадью квартир 23 тысячи квадратных метров. Рядом есть все, что нужно для повседневной жизни: школа, детский сад, торговый центр", – приводит ее слова пресс-служба Москомархитектуры.
Как уточняется в сообщении, в том числе в доме предусмотрены коммерческие помещения площадью более 3,5 тысячи квадратных метров.
Утвержденная в 2017 году столичная программа реновации предусматривает переселение более миллиона человек из старого жилья (в основном пятиэтажных хрущевок) в новые квартиры, построенные за счет города. Как сообщил ранее мэр Москвы Сергей Собянин, за восемь лет практической реализации программы в городе построили около 6,4 миллиона квадратных метров нового жилья, в проектировании и строительстве находится еще более 10,5 миллиона квадратных метров. По его словам, в 2026-2028 годах в новые дома переедут или начнут переезд по программе более 215 тысяч москвичей.