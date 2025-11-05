Рейтинг@Mail.ru
Додон призвал исключить из повестки проект денонсации соглашения с Россией - РИА Новости, 05.11.2025
10:32 05.11.2025
Додон призвал исключить из повестки проект денонсации соглашения с Россией
Додон призвал исключить из повестки проект денонсации соглашения с Россией - РИА Новости, 05.11.2025
Додон призвал исключить из повестки проект денонсации соглашения с Россией
Правительство Молдавии должно исключить из повестки проект денонсации соглашения с Россией о создании и функционировании культурных центров, поскольку закрытие... РИА Новости, 05.11.2025
в мире
россия
молдавия
кишинев
игорь додон
мария захарова
дмитрий песков
россия
молдавия
кишинев
в мире, россия, молдавия, кишинев, игорь додон, мария захарова, дмитрий песков
В мире, Россия, Молдавия, Кишинев, Игорь Додон, Мария Захарова, Дмитрий Песков
Додон призвал исключить из повестки проект денонсации соглашения с Россией

Игорь Додон призвал исключить из повестки проект денонсации соглашения с Россией

© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкБывший президент Молдавии Игорь Додон
Бывший президент Молдавии Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© Sputnik / Родион Прока
Перейти в медиабанк
Бывший президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
КИШИНЕВ, 5 ноя - РИА Новости. Правительство Молдавии должно исключить из повестки проект денонсации соглашения с Россией о создании и функционировании культурных центров, поскольку закрытие Российского центра культуры и науки не принесет пользы гражданам, заявил экс-президент республики, лидер оппозиционной соцпартии Игорь Додон.
МИД Молдавии сообщил 13 февраля, что в одностороннем порядке расторг соглашение с Россией о создании и функционировании культурных центров, поэтому Российский центр культуры и науки должен будет прекратить свою деятельность в Кишиневе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что Молдавия не направляла России официального уведомления о расторжении межправительственного соглашения о культурных центрах. В среду этот же вопрос будет вынесен на рассмотрение правительства Молдавии.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
Молдавия вернется к вопросу денонсации ряда соглашений с СНГ, заявил Гросу
27 октября, 23:58
"Кому мешает Российский центр науки и культуры? Почему одно из первых решений нового кабинета министров — его закрытие? Господин премьер-министр, это не ваша повестка — это повестка (правящей партии) ПДС и Брюсселя. Это решение не принесет никакой пользы людям. Исключите этот вопрос из повестки сегодняшнего заседания правительства и займитесь тем, что действительно важно — экономикой и благополучием граждан", - призвал Додон в своем Telegram-канале.
Он отметил, что в условиях сложной экономической и социальной ситуации власти должны сосредоточиться на иных проектах.
"Люди ждут от правительства конкретных действий и решений, которые помогут им справиться с повседневными проблемами. Однако вместо этого власть снова уходит в геополитику", - подчеркнул Додон.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
Александр Мунтяну - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Новый премьер Молдавии не сможет управлять автономно, считает политолог
4 ноября, 17:02
 
