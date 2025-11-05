КИШИНЕВ, 5 ноя - РИА Новости. Правительство Молдавии должно исключить из повестки проект денонсации соглашения с Россией о создании и функционировании культурных центров, поскольку закрытие Российского центра культуры и науки не принесет пользы гражданам, заявил экс-президент республики, лидер оппозиционной соцпартии Игорь Додон.

МИД Молдавии сообщил 13 февраля, что в одностороннем порядке расторг соглашение с Россией о создании и функционировании культурных центров, поэтому Российский центр культуры и науки должен будет прекратить свою деятельность в Кишиневе . Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что Молдавия не направляла России официального уведомления о расторжении межправительственного соглашения о культурных центрах. В среду этот же вопрос будет вынесен на рассмотрение правительства Молдавии.

"Кому мешает Российский центр науки и культуры? Почему одно из первых решений нового кабинета министров — его закрытие? Господин премьер-министр, это не ваша повестка — это повестка (правящей партии) ПДС и Брюсселя . Это решение не принесет никакой пользы людям. Исключите этот вопрос из повестки сегодняшнего заседания правительства и займитесь тем, что действительно важно — экономикой и благополучием граждан", - призвал Додон в своем Telegram-канале.

Он отметил, что в условиях сложной экономической и социальной ситуации власти должны сосредоточиться на иных проектах.

"Люди ждут от правительства конкретных действий и решений, которые помогут им справиться с повседневными проблемами. Однако вместо этого власть снова уходит в геополитику", - подчеркнул Додон.