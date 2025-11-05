В клинике New Me не знают о возможном судебном процессе над директором

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Директор столичной клиники пластической хирургии New Me Дарина Рубинина, которой СМИ приписывают участие в деле о продаже детей, недавно была на работе, рассказали РИА Новости в медучреждении.

Ранее Telegram-канал Baza писал, что Рубинина стала четвёртым фигурантом дела о продаже детей, в четверг Тверской районный суд изберёт ей меру пресечения. По данным Baza, ранее по этому же делу арестовали председателя и клинического психолога Межрегиональной общественной организации по защите семейных ценностей "Содружество семей, семей с детьми и социально-незащищенных слоев населения" Ирину Рудницкую.