14:46 05.11.2025
В клинике New Me не знают о возможном судебном процессе над директором
общество, происшествия
Общество, Происшествия
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Директор столичной клиники пластической хирургии New Me Дарина Рубинина, которой СМИ приписывают участие в деле о продаже детей, недавно была на работе, рассказали РИА Новости в медучреждении.
Ранее Telegram-канал Baza писал, что Рубинина стала четвёртым фигурантом дела о продаже детей, в четверг Тверской районный суд изберёт ей меру пресечения. По данным Baza, ранее по этому же делу арестовали председателя и клинического психолога Межрегиональной общественной организации по защите семейных ценностей "Содружество семей, семей с детьми и социально-незащищенных слоев населения" Ирину Рудницкую.
"Не так недавно была, видела, все нормально было", - сказали в клинике, отвечая на вопрос РИА Новости, когда директор была на работе в последний раз. "Нет, абсолютно ничего неизвестно", - ответила собеседница агентства на уточняющий вопрос, известно ли в клинике о судебном процессе.
