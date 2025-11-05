https://ria.ru/20251105/direktor-2052974883.html
В клинике New Me не знают о возможном судебном процессе над директором
В клинике New Me не знают о возможном судебном процессе над директором - РИА Новости, 05.11.2025
В клинике New Me не знают о возможном судебном процессе над директором
Директор столичной клиники пластической хирургии New Me Дарина Рубинина, которой СМИ приписывают участие в деле о продаже детей, недавно была на работе,... РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T14:46:00+03:00
2025-11-05T14:46:00+03:00
2025-11-05T14:46:00+03:00
общество
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15141/31/151413195_0:1:468:264_1920x0_80_0_0_30f1cb97b4bd55f74954245e71735eba.jpg
https://ria.ru/20251105/kamnev-2052972651.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15141/31/151413195_59:0:411:264_1920x0_80_0_0_6985df0101702f136c5be7f45a1108c6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, происшествия
В клинике New Me не знают о возможном судебном процессе над директором
Директор клиники в Москве, которой СМИ приписывают судебное дело, была на работе
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Директор столичной клиники пластической хирургии New Me Дарина Рубинина, которой СМИ приписывают участие в деле о продаже детей, недавно была на работе, рассказали РИА Новости в медучреждении.
Ранее Telegram-канал Baza писал, что Рубинина стала четвёртым фигурантом дела о продаже детей, в четверг Тверской районный суд изберёт ей меру пресечения. По данным Baza, ранее по этому же делу арестовали председателя и клинического психолога Межрегиональной общественной организации по защите семейных ценностей "Содружество семей, семей с детьми и социально-незащищенных слоев населения" Ирину Рудницкую.
"Не так недавно была, видела, все нормально было", - сказали в клинике, отвечая на вопрос РИА Новости, когда директор была на работе в последний раз. "Нет, абсолютно ничего неизвестно", - ответила собеседница агентства на уточняющий вопрос, известно ли в клинике о судебном процессе.