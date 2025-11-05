Рейтинг@Mail.ru
"Динамо" обыграло "Зенит" в первом четвертьфинальном матче Кубка России - РИА Новости Спорт, 05.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
22:32 05.11.2025 (обновлено: 22:53 05.11.2025)
https://ria.ru/20251105/dinamo-2053072636.html
"Динамо" обыграло "Зенит" в первом четвертьфинальном матче Кубка России
"Динамо" обыграло "Зенит" в первом четвертьфинальном матче Кубка России - РИА Новости Спорт, 05.11.2025
"Динамо" обыграло "Зенит" в первом четвертьфинальном матче Кубка России
Московское "Динамо" обыграло в гостях петербургский "Зенит" в первом матче четвертьфинала пути РПЛ Кубка России по футболу. РИА Новости Спорт, 05.11.2025
2025-11-05T22:32:00+03:00
2025-11-05T22:53:00+03:00
футбол
спорт
иван сергеев (1995)
константин тюкавин
педро
российская премьер-лига (рпл)
кубок россии по футболу
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1d/1975391488_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_250d768e9fab0e5a0229f61868a9b97c.jpg
/20251105/rpl-2053057740.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1d/1975391488_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_8bd16ff6c1d8064d33e37d15a8dd9e15.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, иван сергеев (1995), константин тюкавин, педро, российская премьер-лига (рпл), кубок россии по футболу
Футбол, Спорт, Иван Сергеев (1995), Константин Тюкавин, Педро, Российская премьер-лига (РПЛ), Кубок России по футболу
"Динамо" обыграло "Зенит" в первом четвертьфинальном матче Кубка России

"Динамо" победило в гостях "Зенит" в первом четвертьфинальном матче Кубка России

© Соцсети ФК "Динамо"Константин Тюкавин
Константин Тюкавин - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© Соцсети ФК "Динамо"
Читать в
Дзен
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Московское "Динамо" обыграло в гостях петербургский "Зенит" в первом матче четвертьфинала пути РПЛ Кубка России по футболу.
Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 3:1 в пользу команды Валерия Карпина. У победителей отличились Иван Сергеев (53-я минута), Ульви Бабаев (84) и Константин Тюкавин (90+3). В составе "сине-бело-голубых" гол забил Педро (76).
Кубок России по футболу
05 ноября 2025 • начало в 20:30
Завершен
Зенит
1 : 3
Динамо Москва
77‎’‎ • Педро
(Максим Глушенков)
54‎’‎ • Иван Сергеев
85‎’‎ • Ульви Бабаев
(Константин Тюкавин)
90‎’‎ • Константин Тюкавин
(Ярослав Гладышев)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Сергеев опередил Алексея Медведева и вышел на чистое второе место по количеству голов в Кубке России (23). Лидером является Олег Веретенников (24).
Команда Сергея Семака не проигрывала дома с 7 декабря 2024 года, когда уступила в Российской премьер-лиге (РПЛ) тольяттинскому "Акрону" (1:2). С тех пор "Зенит" не проигрывал на протяжении 18 официальных встреч. Последний раз команда Карпина обыгрывала команду Семака в мае 2019 года - тогда "Ростов" нынешнего тренера сборной России победил дома петербуржцев со счетом 1:0.
Ответная встреча пройдет 27 ноября в Москве. В полуфинале пути РПЛ победитель противостояния встретится с сильнейшим в паре "Спартак" - "Локомотив".
Данил Круговой - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Махачкалинское "Динамо" обыграло ЦСКА в матче 1/4 финала Кубка России
5 ноября, 20:23
 
ФутболСпортИван Сергеев (1995)Константин ТюкавинПедроРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)Кубок России по футболу
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    2-й период
    Металлург Мг
    Авангард
    0
    2
  • Хоккей
    2-й период
    Салават Юлаев
    Барыс
    2
    3
  • Футбол
    1-й тайм
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    0
    0
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала