"Динамо" обыграло "Зенит" в первом четвертьфинальном матче Кубка России

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Московское "Динамо" обыграло в гостях петербургский "Зенит" в первом матче четвертьфинала пути РПЛ Кубка России по футболу.
Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 3:1 в пользу команды Валерия Карпина. У победителей отличились Иван Сергеев (53-я минута), Ульви Бабаев (84) и Константин Тюкавин (90+3). В составе "сине-бело-голубых" гол забил Педро (76).
05 ноября 2025 • начало в 20:30
Завершен
77’ • Педро
54’ • Иван Сергеев
85’ • Ульви Бабаев
90’ • Константин Тюкавин
Сергеев опередил Алексея Медведева и вышел на чистое второе место по количеству голов в Кубке России (23). Лидером является Олег Веретенников (24).
Команда Сергея Семака не проигрывала дома с 7 декабря 2024 года, когда уступила в Российской премьер-лиге (РПЛ) тольяттинскому "Акрону" (1:2). С тех пор "Зенит" не проигрывал на протяжении 18 официальных встреч. Последний раз команда Карпина обыгрывала команду Семака в мае 2019 года - тогда "Ростов" нынешнего тренера сборной России победил дома петербуржцев со счетом 1:0.