"Динамо" обыграло "Зенит" в первом четвертьфинальном матче Кубка России

Команда Сергея Семака не проигрывала дома с 7 декабря 2024 года, когда уступила в Российской премьер-лиге (РПЛ) тольяттинскому "Акрону" (1:2). С тех пор "Зенит" не проигрывал на протяжении 18 официальных встреч. Последний раз команда Карпина обыгрывала команду Семака в мае 2019 года - тогда "Ростов" нынешнего тренера сборной России победил дома петербуржцев со счетом 1:0.