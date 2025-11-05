Рейтинг@Mail.ru
В России появятся детские сим-карты - РИА Новости, 05.11.2025
12:07 05.11.2025
В России появятся детские сим-карты
В России появятся детские сим-карты - РИА Новости, 05.11.2025
В России появятся детские сим-карты
Минцифры России вводит детские сим-карты, которые будут оформляться с согласия родителей, в свою очередь взрослые смогут получать геотреки своих детей без... РИА Новости, 05.11.2025
общество
россия
максут шадаев
технологии
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
россия
общество, россия, максут шадаев, технологии, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
Общество, Россия, Максут Шадаев, Технологии, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
В России появятся детские сим-карты

Минцифры вводит специальные сим-карты для детей

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Минцифры России вводит детские сим-карты, которые будут оформляться с согласия родителей, в свою очередь взрослые смогут получать геотреки своих детей без подачи официального заявления, заявил глава министерства Максут Шадаев в рамках межрегионального форума поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт".
"Мы сейчас вводим так называемые детские сим-карты. Обязанность для всех детей все-таки оформлять сим-карты отдельным образом. Понятно, что они будут оформляться с согласия родителей. Но по детским сим-картам родители всегда будут иметь возможность получать геотреки по запросу без судебных решений", - сказал он.
МВД назвало ошибки детей и родителей, облегчающие работу кибермошенников
МВД назвало ошибки детей и родителей, облегчающие работу кибермошенников
21 октября, 10:32
 
ОбществоРоссияМаксут ШадаевТехнологииМинистерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России)
 
 
