В России появятся детские сим-карты

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Минцифры России вводит детские сим-карты, которые будут оформляться с согласия родителей, в свою очередь взрослые смогут получать геотреки своих детей без подачи официального заявления, заявил глава министерства Максут Шадаев в рамках межрегионального форума поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт".

"Мы сейчас вводим так называемые детские сим-карты. Обязанность для всех детей все-таки оформлять сим-карты отдельным образом. Понятно, что они будут оформляться с согласия родителей. Но по детским сим-картам родители всегда будут иметь возможность получать геотреки по запросу без судебных решений", - сказал он.