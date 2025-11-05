https://ria.ru/20251105/deti-2052934540.html
В России появятся детские сим-карты
В России появятся детские сим-карты
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Минцифры России вводит детские сим-карты, которые будут оформляться с согласия родителей, в свою очередь взрослые смогут получать геотреки своих детей без подачи официального заявления, заявил глава министерства Максут Шадаев в рамках межрегионального форума поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт".
"Мы сейчас вводим так называемые детские сим-карты. Обязанность для всех детей все-таки оформлять сим-карты отдельным образом. Понятно, что они будут оформляться с согласия родителей. Но по детским сим-картам родители всегда будут иметь возможность получать геотреки по запросу без судебных решений", - сказал он.