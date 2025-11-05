Рейтинг@Mail.ru
В праздновании Дня народного единства поучаствовали более 570 тысяч человек - РИА Новости, 05.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:05 05.11.2025
https://ria.ru/20251105/den-2052934022.html
В праздновании Дня народного единства поучаствовали более 570 тысяч человек
В праздновании Дня народного единства поучаствовали более 570 тысяч человек - РИА Новости, 05.11.2025
В праздновании Дня народного единства поучаствовали более 570 тысяч человек
Более 570 тысяч человек приняли участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню народного единства, в сотнях населенных пунктах России, сообщила официальный РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T12:05:00+03:00
2025-11-05T12:05:00+03:00
общество
россия
ирина волк
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019390352_0:176:3019:1874_1920x0_80_0_0_daaa15e71ea2d6ba47f523f626922b66.jpg
https://ria.ru/20251104/aktsiya-2052761663.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019390352_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_77b536e73f3eae654f689658ccf690fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, ирина волк, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Общество, Россия, Ирина Волк, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В праздновании Дня народного единства поучаствовали более 570 тысяч человек

Более 570 тысяч россиян поучаствовали мероприятиях ко Дню народного единства

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкФлаг РФ
Флаг РФ - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Флаг РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Более 570 тысяч человек приняли участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню народного единства, в сотнях населенных пунктах России, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
"4 ноября в 1 тысяче населенных пунктов Российской Федерации состоялось около 1,5 тысяч мероприятий, посвященных Дню народного единства, в которых приняли участие 577,5 тысяч человек", - написала она в Telegram-канале.
В течение всего дня 8,3 тысячи сотрудников полиции несли службу в усиленном режиме. Содействие оказывали сотрудники Росгвардии, работники частных охранных организаций и члены общественных организаций правоохранительной направленности.
"Для обеспечения контроля за общественным порядком на концертах, акциях и фестивалях были развернуты временные посты и организованы специальные маршруты патрулирования", - сказала Волк.
Особое внимание уделялось охране правопорядка в местах массового скопления людей, включая центральные площади, парки и пешеходные зоны. "Принятыми мерами нарушений общественного порядка не допущено", - заключила Волк.
Акция ко Дню народного единства в Москве - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Более трех тысяч человек вышли на акцию в Москве в День народного единства
4 ноября, 13:31
 
ОбществоРоссияИрина ВолкФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала