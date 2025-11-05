Шефер обошел Демидова в гонке за "Колдер Трофи"

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Российский хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль Канадиенс" Иван Демидов попал в тройку главных претендентов на приз лучшему новичку сезона - "Колдер Трофи" - по итогам опроса ESPN.