https://ria.ru/20251105/demidov-2052866588.html
Шефер обошел Демидова в гонке за "Колдер Трофи"
Шефер обошел Демидова в гонке за "Колдер Трофи" - РИА Новости Спорт, 05.11.2025
Шефер обошел Демидова в гонке за "Колдер Трофи"
Российский хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль Канадиенс" Иван Демидов попал в тройку главных претендентов на приз лучшему новичку сезона РИА Новости Спорт, 05.11.2025
2025-11-05T01:55:00+03:00
2025-11-05T01:55:00+03:00
2025-11-05T01:55:00+03:00
хоккей
спорт
иван демидов
нью-йорк айлендерс
монреаль канадиенс
детройт ред уингз
национальная хоккейная лига (нхл)
континентальная хоккейная лига (кхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0f/2011270772_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a1434fe83cd56921900aa7a107abcf94.jpg
/20251104/vankuver-2052842048.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0f/2011270772_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_59aaa3cf0e957480cd47f63517e4f065.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, иван демидов, нью-йорк айлендерс, монреаль канадиенс, детройт ред уингз, национальная хоккейная лига (нхл), континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Иван Демидов, Нью-Йорк Айлендерс, Монреаль Канадиенс, Детройт Ред Уингз, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
Шефер обошел Демидова в гонке за "Колдер Трофи"
Демидов входит в тройку претендентов на "Колдер Трофи" по версии ESPN