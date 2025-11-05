Рейтинг@Mail.ru
Шефер обошел Демидова в гонке за "Колдер Трофи"
Хоккей
Хоккей
 
01:55 05.11.2025
Шефер обошел Демидова в гонке за "Колдер Трофи"
Шефер обошел Демидова в гонке за "Колдер Трофи"
Российский хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль Канадиенс" Иван Демидов попал в тройку главных претендентов на приз лучшему новичку сезона
Шефер обошел Демидова в гонке за "Колдер Трофи"

Хоккеист "Монреаль Канадиенс" Иван Демидов
Хоккеист Монреаль Канадиенс Иван Демидов - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Российский хоккеист клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль Канадиенс" Иван Демидов попал в тройку главных претендентов на приз лучшему новичку сезона - "Колдер Трофи" - по итогам опроса ESPN.
Демидов набрал 19% голосов по итогам опроса хоккейных журналистов. Лидером стал первый номер драфта-2025 канадский защитник "Нью-Йорк Айлендерс" Мэттью Шефер, набрав 81% голосов. В тройку также вошел канадский нападающий "Детройт Ред Уингз" Эммитт Финни. Издание отмечает, что основная борьба за награду развернется между Шефером и Демидовым.
Демидову 19 лет, он был выбран "Канадиенс" на драфте НХЛ 2024 года под общим пятым номером. Ранее форвард играл за петербургский СКА, в составе которого стал лучшим бомбардиром команды в регулярном сезоне-2024/25 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). В текущем сезоне на его счету три шайбы и семь передач в 12 играх.
Виталий Кравцов - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
