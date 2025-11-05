https://ria.ru/20251105/delo-2053039771.html
Жителя Ростова-на-Дону заподозрили в жестоком убийстве сожительницы
Жителя Ростова-на-Дону заподозрили в жестоком убийстве сожительницы - РИА Новости, 05.11.2025
Жителя Ростова-на-Дону заподозрили в жестоком убийстве сожительницы
Следователи возбудили уголовное дело в отношении 40-летнего жителя Ростова-на-Дону по подозрению в убийстве своей сожительницы, предположительно из-за ее...
ростов-на-дону
россия
Жителя Ростова-на-Дону заподозрили в жестоком убийстве сожительницы
СК завел дело на подозреваемого в жестоком убийстве сожительницы ростовчанина
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 ноя - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении 40-летнего жителя Ростова-на-Дону по подозрению в убийстве своей сожительницы, предположительно из-за ее позднего возвращения домой, фигурант взят под стражу, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону.
"Возбуждено уголовное дело в отношении 40-летнего местного жителя. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ
(убийство). По ходатайству следователя в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
В среду в местных соцсетях сообщалось, что в Ростове-на-Дону
была жестоко убита 27-летняя девушка. Ростовчанка якобы вернулась домой значительно позже, чем обещала, что вызвало гнев у ее сожителя, который задушил девушку, а затем заколол ножом.
По данным следствия, 1 ноября текущего года фигурант, находясь в одной из квартир в многоквартирном доме на улице Волкова в Ростове-на-Дону, в ходе бытового конфликта сдавил шею 27-летней сожительницы, пока та не потеряла сознание, после чего ударил ее ножом в область шеи. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия, сообщили в ведомстве.
В настоящее время по уголовному делу выполняются следственные действия, направленные на установление обстоятельств совершенного преступления, уточнили в пресс-службе регионального главка СК
РФ.