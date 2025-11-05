Жителя Ростова-на-Дону заподозрили в жестоком убийстве сожительницы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 ноя - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело в отношении 40-летнего жителя Ростова-на-Дону по подозрению в убийстве своей сожительницы, предположительно из-за ее позднего возвращения домой, фигурант взят под стражу, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону.

По данным следствия, 1 ноября текущего года фигурант, находясь в одной из квартир в многоквартирном доме на улице Волкова в Ростове-на-Дону, в ходе бытового конфликта сдавил шею 27-летней сожительницы, пока та не потеряла сознание, после чего ударил ее ножом в область шеи. От полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия, сообщили в ведомстве.