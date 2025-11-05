На обжалование экстрадиции Касаткина осталось три дня, сообщил адвокат

ПАРИЖ, 5 ноя – РИА Новости. У российского баскетболиста Даниила Касаткина, которого суд Парижа на прошлой неделе постановил выдать в США, остается лишь три дня для обжалования экстрадиции, но решение еще не принято, сообщил РИА Новости его адвокат Фредерик Бело.

Суд Парижа 29 октября постановил удовлетворить запрос американских властей о выдаче задержанного в июне российского спортсмена, которого в США подозревают в компьютерном мошенничестве.

"Мы пока еще думаем. Решение должно быть принято до субботы", - сказал Бело.

Ранее адвокат сообщил, что посетил Касаткина в тюрьме в пятницу, чтобы обсудить дальнейшие шаги защиты.

Как ранее объяснил агентству второй адвокат Касаткина Адриан Бийемаз, в случае обжалования будет назначено повторное слушание для рассмотрения вопроса экстрадиции.

Если Касаткин не станет его оспаривать, решение должно будет перейти на одобрение в кабинет премьер-министра и министра юстиции Франции. В случае одобрения ими решения об экстрадиции защита сможет оспорить это в Госсовете Франции.

Если же Касаткин согласится с выдачей в США, то начнется административная процедура экстрадиции, которая может растянуться на месяцы, сообщали его адвокаты. Спортсмен продолжит находиться в тюрьме Френ в парижском регионе.

Ранее Бело заявлял, что Касаткину может быть выгоднее принять экстрадицию, чтобы не "терять время" во Франции: по его мнению, суд присяжных в США с большой вероятностью оправдает Касаткина и не поверит в сказку прокуроров о "спортсмене днем и хакере ночью".

Касаткин был задержан в парижском аэропорту "Шарль-де-Голль" 21 июня и с тех пор находится под стражей по подозрению в причастности к деятельности хакерской группировки.

США подозревают Касаткина, в частности, в "сговоре с целью совершения компьютерного мошенничества". Как сообщало агентство Франс Пресс, хакерская сеть, о которой идет речь, в период с 2020 по 2022 годы якобы совершила атаки примерно на 900 организаций, в том числе два федеральных учреждения США. О размере нанесенного ущерба не сообщалось.

По статьям о компьютерном мошенничестве Касаткину грозит до 25 лет тюрьмы.