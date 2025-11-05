Жителя Севастополя заподозрили в хищении при исполнении гособоронзаказа

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя – РИА Новости. Возбуждено уголовное дело о хищении жителем Севастополя более 5 миллионов рублей при исполнении гособоронзаказа, по местам жительства проведены обыски, сообщает пресс-служба МВД Крыма.

"Выявлен факт хищения более 5 миллионов рублей бюджетных средств, совершенного 40-летним жителем Севастополя при исполнении государственного оборонного заказа. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Устанавливаются все обстоятельства совершённого преступления, а также иные лица, причастные к противоправной деятельности", - говорится в сообщении.

По данным полиции, подозреваемый с 2015 года являлся управляющим партнером одного из крупных обществ с ограниченной ответственностью, специализирующегося на ремонте транспортных средств.

"Между данным предприятием и акционерным обществом из Республики Татарстан , которое ранее заключило договор с министерством обороны РФ , были оформлены госконтракты на выполнение работ по техническому обслуживанию автомобилей " КамАЗ ", а также на поставку расходных материалов для военной техники. В период с июня 2022 года по декабрь 2024 года злоумышленник вносил заведомо ложные сведения в отчетную документацию", - говорится в сообщении.

В частности, по сведениям полиции, искажались данные об объемах фактически выполненных работ и количестве использованных технических жидкостей. Полученные денежные средства впоследствии обналичивались со счетов компании.