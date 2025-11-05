Дегтярев рассказал, сколько клубы РПЛ направили на развитие молодых игроков

САМАРА, 5 ноя - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Министр спорта РФ, председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев заявил на форуме "Россия - спортивная держава", что за последние три года клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) направили на развитие молодых игроков более 15 млрд рублей, но этого мало.