Дегтярев рассказал, сколько клубы РПЛ направили на развитие молодых игроков

САМАРА, 5 ноя - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Министр спорта РФ, председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев заявил на форуме "Россия - спортивная держава", что за последние три года клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) направили на развитие молодых игроков более 15 млрд рублей, но этого мало.
"Совместно с футбольным сообществом пришло время ввести кое-какие изменения. На кону будущее детско-юношеского футбола, это наш приоритет развития, дабы рождались новые звезды. Футбольное сообщество в этом заинтересовано, как и мы в министерстве спорта и олимпийском комитете. Но надо действовать сообща", - сказал Дегтярев по видео на сессии "Футбол будущего: стратегические ориентиры РПЛ-2030".
"Определенные успехи уже есть - за последние три года клубы РПЛ направили на развитие молодых игроков более 15 млрд рублей. Хорошая сумма, но маловато. Средний возраст выходящих на поле футболистов снижается. Доля игрового времени молодых футболистов достигла восьми с лишним процентов. Это один из лучших показателей в Европе. 64 молодых футболиста уже сыграли в этом сезоне, 22 из них дебютировали. Лучший бомбардир лиги - Батраков из "Локомотива". Прекрасный игрок, следим за его карьерой", - добавил министр.
5 ноября, 15:39