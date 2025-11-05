Рейтинг@Mail.ru
Дегтярев сообщил, что отмены карты болельщика не ожидается
Футбол
 
15:29 05.11.2025
Дегтярев сообщил, что отмены карты болельщика не ожидается
Дегтярев сообщил, что отмены карты болельщика не ожидается - РИА Новости, 05.11.2025
Дегтярев сообщил, что отмены карты болельщика не ожидается
Министр спорта РФ, председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев заявил на форуме "Россия – спортивная держава", что отмены карты болельщика... РИА Новости, 05.11.2025
футбол
спорт
россия
михаил дегтярев
олимпийский комитет россии (окр)
спорт, россия, михаил дегтярев, олимпийский комитет россии (окр)
Футбол, Спорт, Россия, Михаил Дегтярев, Олимпийский комитет России (ОКР)
Дегтярев сообщил, что отмены карты болельщика не ожидается

Дегтярев: отмены карты болельщика не будет в целях безопасности

САМАРА, 5 ноя - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Министр спорта РФ, председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев заявил на форуме "Россия – спортивная держава", что отмены карты болельщика не ожидается.
"Никакой отмены карты болельщика не будет. Решение принято в целях безопасности", - сказал Дегтярев по видео на сессии "Футбол будущего: стратегические ориентиры РПЛ-2030", добавив, что ожидает роста количества постоянных зрителей чемпионата России, который составляет 3 млн человек.
"Я организовал дискуссию в июне месяце - о лимите на легионеров и о том, какого качества должны играть иностранцы у нас в лиге. В ближайшее время поставим точку в этой дискуссии. Некоторые игры чемпионата органичнее смотрелись бы на другом континенте, но не в России. Есть что обсудить и изменить", - добавил министр.
Ранее Дегтярев заявил о планах ограничить с 2028 года в РПЛ число легионеров на поле пятью игроками при десяти в клубной заявке. По нынешнему регламенту чемпионата страны каждый клуб может включать в заявку до 13 легионеров, из которых одновременно на поле могут находиться не более восьми игроков.
Дегтярев осудил МОК за двойные стандарты в отношении России
5 ноября, 13:52
 
Футбол
 
 
