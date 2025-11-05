Дегтярев сообщил, что отмены карты болельщика не ожидается

САМАРА, 5 ноя - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Министр спорта РФ, председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев заявил на форуме "Россия – спортивная держава", что отмены карты болельщика не ожидается.
"Никакой отмены карты болельщика не будет. Решение принято в целях безопасности", - сказал Дегтярев по видео на сессии "Футбол будущего: стратегические ориентиры РПЛ-2030", добавив, что ожидает роста количества постоянных зрителей чемпионата России, который составляет 3 млн человек.
"Я организовал дискуссию в июне месяце - о лимите на легионеров и о том, какого качества должны играть иностранцы у нас в лиге. В ближайшее время поставим точку в этой дискуссии. Некоторые игры чемпионата органичнее смотрелись бы на другом континенте, но не в России. Есть что обсудить и изменить", - добавил министр.
Ранее Дегтярев заявил о планах ограничить с 2028 года в РПЛ число легионеров на поле пятью игроками при десяти в клубной заявке. По нынешнему регламенту чемпионата страны каждый клуб может включать в заявку до 13 легионеров, из которых одновременно на поле могут находиться не более восьми игроков.
Дегтярев осудил МОК за двойные стандарты в отношении России
5 ноября, 13:52