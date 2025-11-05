Рейтинг@Mail.ru
Дегтярев: Запад давит на спортивные федерации для неравноценной конкуренции - РИА Новости Спорт, 05.11.2025
13:55 05.11.2025
Дегтярев: Запад давит на спортивные федерации для неравноценной конкуренции
Дегтярев: Запад давит на спортивные федерации для неравноценной конкуренции
2025-11-05T13:55:00+03:00
2025-11-05T13:55:00+03:00
международный олимпийский комитет (мок), олимпийский комитет россии (окр), михаил дегтярев
Международный олимпийский комитет (МОК), Олимпийский комитет России (ОКР), Михаил Дегтярев
Дегтярев: Запад давит на спортивные федерации для неравноценной конкуренции

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМихаил Дегтярев
САМАРА, 5 ноя - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Министр спорта РФ, председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев заявил на форуме "Россия – спортивная держава", что западные страны пытаются надавить на международные федерации ради неравноценной конкуренции.
Международный олимпийский комитет (МОК) в феврале 2022 года рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить россиян от участия в соревнованиях. Подавляющее большинство организаций ввело подобные запреты. Позднее МОК рекомендовал смягчить санкции, допустив россиян до соревнований в нейтральном статусе.
«
"Главной целью остается полное восстановление в правах российских и белорусских спортсменов. Нам понятно, под каким давлением находятся олимпийский комитет и другие структуры. Но западные страны пытаются надавить на федерации, чтобы обеспечить неравноценную конкуренцию. А наша цель - оказывать давление на институты, чтобы обеспечить равные права для всех спортсменов. Вот и вся разница. Мы за дело правое и, уверен, победим", - сказал Дегтярев по видео на сессии "Спорт без границ: новые горизонты взаимодействия".
Форум "Россия - спортивная держава" проходит в Самаре с 5 по 7 ноября.
Дегтярев осудил МОК за двойные стандарты в отношении России
Международный олимпийский комитет (МОК)Олимпийский комитет России (ОКР)Михаил Дегтярев
 
