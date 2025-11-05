Дегтярев: Запад давит на спортивные федерации для неравноценной конкуренции

«

"Главной целью остается полное восстановление в правах российских и белорусских спортсменов. Нам понятно, под каким давлением находятся олимпийский комитет и другие структуры. Но западные страны пытаются надавить на федерации, чтобы обеспечить неравноценную конкуренцию. А наша цель - оказывать давление на институты, чтобы обеспечить равные права для всех спортсменов. Вот и вся разница. Мы за дело правое и, уверен, победим", - сказал Дегтярев по видео на сессии "Спорт без границ: новые горизонты взаимодействия".