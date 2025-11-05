Рейтинг@Mail.ru
Дегтярев осудил МОК за двойные стандарты в отношении России - РИА Новости Спорт, 05.11.2025
13:52 05.11.2025
Дегтярев осудил МОК за двойные стандарты в отношении России
Дегтярев осудил МОК за двойные стандарты в отношении России
международный олимпийский комитет (мок)
олимпийский комитет россии (окр)
михаил дегтярев
международный олимпийский комитет (мок), олимпийский комитет россии (окр), михаил дегтярев
Международный олимпийский комитет (МОК), Олимпийский комитет России (ОКР), Михаил Дегтярев
Дегтярев осудил МОК за двойные стандарты в отношении России

САМАРА, 5 ноя - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) ввел жесткие меры против Индонезии за недопуск израильских гимнастов, но молчит, когда европейцы не пускают российских спортсменов.
Ранее исполнительный комитет МОК рекомендовал международным федерациям не проводить никаких соревнований на территории Индонезии после скандала с невыдачей виз гимнастам сборной Израиля для участия в чемпионате мира. Кроме того, исполком МОК объявил о прекращении диалога с Национальным олимпийским комитетом (НОК) Индонезии о проведении будущих Олимпийских игр и юношеских Олимпиад на территории страны до тех пор, пока правительство Индонезии не предоставит МОК надлежащих гарантий того, что разрешит въезд в страну всем участникам, независимо от национальности. 23 октября президент Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Дмитрий Мазепин заявил, что россияне не смогут выступить на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде в Польше, так как в эту страну не пускают российских спортсменов. Дегтярев в тот же день заявил о том, что ОКР направит ноту главе МОК Кирсти Ковентри с требованием дать оценку действиям Польши и принять в отношении нее меры. Днем ранее стало известно, что власти Польши готовят стратегию, чтобы претендовать на право проведения летних Олимпийских игр в 2040 году.
«
"В случае с Индонезией, которая заблокировала въезд атлетов из Израиля, МОК ввел жесткие меры. Но как только европейцы не пускают наших, МОК стыдливо помалкивает. Мы проводим дальнейшую работу, направили соответствующую ноту", - подчеркнул Дегтярев.
Дегтярев: ОИ-2026 должны стать последними для России в нейтральном статусе
Международный олимпийский комитет (МОК)Олимпийский комитет России (ОКР)Михаил Дегтярев
 
