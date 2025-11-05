Дегтярев: ОИ-2026 должны стать последними для России в нейтральном статусе

"Одним из основных направлений работы является спортивная дипломатия. Здесь есть результаты: восстановление в правах членства Паралимпийского комитета России (ПКР). Хороший сигнал - это заявление Международного олимпийского комитета (МОК) по итогам сентябрьского исполкома, что они хотят обеспечить участие всех национальных олимпийских комитетов в юношеских играх. Игры в Милане должны стать последними, где наши атлеты участвуют в нейтральном статусе", - сказал Дегтярёв по видео на сессии "Спорт без границ: новые горизонты взаимодействия".

"Форум проводится по указу президента нашей страны, и восстановление в правах наших атлетов остается одной из ключевых задач. Сейчас более 4 тысяч спортсменов имеют право выступать на международных соревнованиях, 500 из них получили нейтральный статус. Наши атлеты вновь допущены к командным турнирам. В этом году мы уже выступили на 37 чемпионатах мира и Европы, завоевав 91 медаль. Важно, что на этих турнирах наши атлеты доминируют, и, несмотря на нейтральный статус, все подчеркивают, что выступает Россия. Наши атлеты готовы к победам и честной борьбе на международных турнирах", - добавил министр.