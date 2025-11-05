Рейтинг@Mail.ru
Дегтярев: ОИ-2026 должны стать последними для России в нейтральном статусе - РИА Новости Спорт, 05.11.2025
13:46 05.11.2025
Дегтярев: ОИ-2026 должны стать последними для России в нейтральном статусе
Дегтярев: ОИ-2026 должны стать последними для России в нейтральном статусе
Дегтярев: ОИ-2026 должны стать последними для России в нейтральном статусе
Министр спорта РФ, председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярёв заявил на форуме "Россия – спортивная держава", что зимние Олимпийские игры... РИА Новости Спорт, 05.11.2025
международный олимпийский комитет (мок)
олимпийский комитет россии (окр)
паралимпийский комитет россии (пкр)
михаил дегтярев
РИА Новости Спорт
2025
международный олимпийский комитет (мок), олимпийский комитет россии (окр), паралимпийский комитет россии (пкр), михаил дегтярев
Международный олимпийский комитет (МОК), Олимпийский комитет России (ОКР), Паралимпийский комитет России (ПКР), Михаил Дегтярев
Дегтярев: ОИ-2026 должны стать последними для России в нейтральном статусе

Дегтярев: игры в Милане должны стать последними для России в нейтральном статусе

САМАРА, 5 ноя - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Министр спорта РФ, председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярёв заявил на форуме "Россия – спортивная держава", что зимние Олимпийские игры 2026 года в Милане и Кортине-д'Ампеццо должны стать последними, на которых российские атлеты выступят в нейтральном статусе.
Международный олимпийский комитет (МОК) в феврале 2022 года рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить россиян от участия в соревнованиях. Подавляющее большинство организаций ввело подобные запреты. Позднее МОК рекомендовал смягчить санкции, допустив россиян до соревнований в нейтральном статусе.
«
"Одним из основных направлений работы является спортивная дипломатия. Здесь есть результаты: восстановление в правах членства Паралимпийского комитета России (ПКР). Хороший сигнал - это заявление Международного олимпийского комитета (МОК) по итогам сентябрьского исполкома, что они хотят обеспечить участие всех национальных олимпийских комитетов в юношеских играх. Игры в Милане должны стать последними, где наши атлеты участвуют в нейтральном статусе", - сказал Дегтярёв по видео на сессии "Спорт без границ: новые горизонты взаимодействия".
"Форум проводится по указу президента нашей страны, и восстановление в правах наших атлетов остается одной из ключевых задач. Сейчас более 4 тысяч спортсменов имеют право выступать на международных соревнованиях, 500 из них получили нейтральный статус. Наши атлеты вновь допущены к командным турнирам. В этом году мы уже выступили на 37 чемпионатах мира и Европы, завоевав 91 медаль. Важно, что на этих турнирах наши атлеты доминируют, и, несмотря на нейтральный статус, все подчеркивают, что выступает Россия. Наши атлеты готовы к победам и честной борьбе на международных турнирах", - добавил министр.
Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Большинство федераций по зимним видам спорта не допускают российских атлетов к отборочным турнирам Игр. На данный момент из россиян отобрались на соревнования фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, а также ски-альпинист Никита Филиппов.
Министр спорта России Михаил Дегтярев во время встречи с губернатором Тульской области Дмитрием Миляевым - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Дегтярев назвал важным решение CAS по российским саночникам
31 октября, 20:13
 
Международный олимпийский комитет (МОК)Олимпийский комитет России (ОКР)Паралимпийский комитет России (ПКР)Михаил Дегтярев
 
