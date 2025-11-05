https://ria.ru/20251105/daniya-2052987195.html
Дания выделила более одного миллиарда евро на военную помощь Украине
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Дания в 2025 году предоставила Украине 1,2 миллиарда евро на финансирование военной промышленности, заявил в среду глава украинского минобороны Денис Шмыгаль.
Дания предоставила 1,2 миллиарда евро на военную помощь Украине в 2025 году
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Дания в 2025 году предоставила Украине 1,2 миллиарда евро на финансирование военной промышленности, заявил в среду глава украинского минобороны Денис Шмыгаль.
"Отличная встреча с министром обороны Дании
Троэльсом Лундом Поульсеном. Подчеркнули эффективность "датской модели" финансирования ВСУ
: только за этот год Украина
уже получила от Дании 1,2 миллиарда евро по этой модели", - написал Шмыгаль
в соцсети X.
Так называемая "датская модель" подразумевает прямые закупки вооружения и техники у украинской оборонной промышленности другими странами.
Он отметил, что к концу года Киев
ожидает привлечения еще 500 миллионов евро.
В июле Поульсен заявил, что, европейские страны могут увеличить оборонную поддержку Украины по "датской модели" до 1,4 миллиарда евро в 2025 году.
Россия
считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО
в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров
отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.