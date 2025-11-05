Дания выделила более одного миллиарда евро на военную помощь Украине

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Дания в 2025 году предоставила Украине 1,2 миллиарда евро на финансирование военной промышленности, заявил в среду глава украинского минобороны Денис Шмыгаль.

"Отличная встреча с министром обороны Дании Троэльсом Лундом Поульсеном. Подчеркнули эффективность "датской модели" финансирования ВСУ : только за этот год Украина уже получила от Дании 1,2 миллиарда евро по этой модели", - написал Шмыгаль в соцсети X.

Так называемая "датская модель" подразумевает прямые закупки вооружения и техники у украинской оборонной промышленности другими странами.

Он отметил, что к концу года Киев ожидает привлечения еще 500 миллионов евро.

В июле Поульсен заявил, что, европейские страны могут увеличить оборонную поддержку Украины по "датской модели" до 1,4 миллиарда евро в 2025 году.