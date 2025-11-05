Рейтинг@Mail.ru
Дания выделила более одного миллиарда евро на военную помощь Украине - РИА Новости, 05.11.2025
15:47 05.11.2025
Дания выделила более одного миллиарда евро на военную помощь Украине
Дания выделила более одного миллиарда евро на военную помощь Украине
Дания в 2025 году предоставила Украине 1,2 миллиарда евро на финансирование военной промышленности, заявил в среду глава украинского минобороны Денис Шмыгаль.
2025-11-05T15:47:00+03:00
2025-11-05T15:47:00+03:00
Дания выделила более одного миллиарда евро на военную помощь Украине

Дания предоставила 1,2 миллиарда евро на военную помощь Украине в 2025 году

Копенгаген
Копенгаген - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Копенгаген . Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Дания в 2025 году предоставила Украине 1,2 миллиарда евро на финансирование военной промышленности, заявил в среду глава украинского минобороны Денис Шмыгаль.
"Отличная встреча с министром обороны Дании Троэльсом Лундом Поульсеном. Подчеркнули эффективность "датской модели" финансирования ВСУ: только за этот год Украина уже получила от Дании 1,2 миллиарда евро по этой модели", - написал Шмыгаль в соцсети X.
Так называемая "датская модель" подразумевает прямые закупки вооружения и техники у украинской оборонной промышленности другими странами.
Он отметил, что к концу года Киев ожидает привлечения еще 500 миллионов евро.
В июле Поульсен заявил, что, европейские страны могут увеличить оборонную поддержку Украины по "датской модели" до 1,4 миллиарда евро в 2025 году.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
