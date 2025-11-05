Черная пятница 2025: когда будет, что выгодно покупать, советы экспертов

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Черная пятница давно перестала быть одним днем распродаж — теперь это целый сезон скидок, который стартует задолго до конца ноября и плавно перетекает в новогодние акции. Когда начнется Черная пятница в 2025 году, какие товары действительно стоит покупать и как не попасться на мнимые скидки — в материале РИА Новости.

Даты и формат распродажи

В 2025 году Черная пятница выпадает на 28 ноября. Однако большинство крупных ритейлеров и маркетплейсов запускают акции заранее — уже с середины ноября.

Основной цикл акций может длиться до начала декабря, включая так называемый Киберпонедельник.

Такой формат уже стал нормой: распродажи начинаются раньше, чтобы привлечь внимание заранее и растянуть сезон покупок.

Почему покупатели становятся осторожнее

В 2025 году россияне подходят к распродажам осознаннее. Интерес к Черной пятнице снижается, а вместо импульсивных покупок все больше людей планируют траты заранее.

Усталость от скидок

Частые акции и ранний старт распродаж размыли ощущение эксклюзивности — Черная пятница превратилась из события в привычный маркетинговый фон.

Недоверие к ценам

По данным SuperJob, только 13% россиян верят в реальные скидки, тогда как 67% считают Черную пятницу обманом. Покупатели часто замечают, что цены повышаются перед акцией, а затем "снижаются" до прежнего уровня. В 2025 году средний бюджет на покупки сократился на 11%, до 18,5 тысячи рублей.

Проблемы с онлайн-покупками

Несоответствие товаров описанию, задержки с доставкой и брак подрывают доверие к акциям и заставляют покупателей тщательнее проверять продавцов и отзывы.

Финансовая осознанность

В 2025 году россияне нередко ограничивают спонтанные траты, составляя списки, сравнивая цены и используя лимиты на покупки

Директор по развитию бренда бытовой техники Felfri Андрей Матвеев отмечает, что главная ошибка покупателей — эмоциональные траты.

"Главная ошибка — отсутствие анализа и покупки на эмоциях. Во время распродаж внимание рассеивается из-за ярких баннеров и таймеров с обратным отсчетом, и человек покупает не то, что действительно нужно, а то, что "вдруг пригодится". Вторая распространенная ошибка — доверие первому предложению. Важно помнить, что цены на маркетплейсах и у ритейлеров могут отличаться, причем значительно. И наконец, не стоит гнаться за количеством. Лучше купить один качественный гаджет, который прослужит несколько лет", — добавляет эксперт.

Что действительно может быть выгодно купить

По данным SuperJob на распродажах россияне собираются покупать одежду (20%), бытовую технику (18%) и обувь (12%). Анализ статистики и тенденций позволяет выделить категории, где в распродажу можно найти хорошие предложения.

Категория Комментарий Одежда Особенно выгодно покупать сезонные товары вне сезона. Однако стоит быть внимательным к "завышенным до скидки" ценам. Обувь Хорошие скидки можно найти на прошлогодние коллекции. Бытовая техника и электроника Значительные скидки на прошлогодние модели телевизоров, ноутбуков, смартфонов и бытовых приборов. Часто распродаются устройства перед обновлением линейки. Онлайн-сервисы и подписки Программы, приложения и обучающие курсы часто дают большие скидки на длительные подписки. Косметика и парфюмерия Часто участвуют в акциях, особенно брендовые позиции, однако нужно следить за сроками годности.

Как сравнивать цены перед покупками

Чтобы действительно извлечь выгоду и не стать жертвой завышения цен, полезно применять системный подход.

Отслеживайте динамику цен

Добавляйте товары в корзину за 2-3 недели до акции — это поможет увидеть реальное изменение цены.

Используйте сервисы мониторинга

E-katalog – история цен по электронике;

Yandex.Маркет – сравнение предложений разных продавцов;

Price.ru – агрегатор скидок и акций;

Promokodus.com – промокоды и купоны.

Проверяйте продавца и отзывы

Перед оплатой убедитесь, что магазин официальный, а скидка не связана с бракованным товаром.

Участники акции в 2025 году

Вот примерный список крупных участников и условия их акций.