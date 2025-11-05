В Челябинске арестовали женщину, обвиняемую в убийстве пятилетней дочери

Как сообщало СУСК, 3 ноября днем в квартире дома по улице 250-летия Челябинска нашли тело пятилетней девочки с колото-резаными ранами. Установлено, что эту квартиру арендовала 43-летняя женщина с ребенком, девочку нашли в диване собственники жилья после сообщения квартиросъемщика о выселении. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего). Четвертого ноября женщина, причастная к преступлению, была задержана – выяснилось, что после случившегося она скрылась на территории Башкирии.