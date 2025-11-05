Рейтинг@Mail.ru
В Челябинске арестовали женщину, обвиняемую в убийстве пятилетней дочери - РИА Новости, 05.11.2025
16:37 05.11.2025
В Челябинске арестовали женщину, обвиняемую в убийстве пятилетней дочери
В Челябинске арестовали женщину, обвиняемую в убийстве пятилетней дочери
Суд арестовал на 2 месяца женщину, обвиняемую в убийстве 5-летней дочери, чье тело нашли в диване в квартире в Челябинске, сообщило региональное СУСК РФ. РИА Новости, 05.11.2025
В Челябинске арестовали женщину, обвиняемую в убийстве пятилетней дочери

В Челябинске арестовали обвиняемую в убийстве найденной в диване дочери

Женщина, обвиняемая в убийстве пятилетней дочери, в Калининском районном суде города Челябинска
Женщина, обвиняемая в убийстве пятилетней дочери, в Калининском районном суде города Челябинска
ЧЕЛЯБИНСК, 5 ноя – РИА Новости. Суд арестовал на 2 месяца женщину, обвиняемую в убийстве 5-летней дочери, чье тело нашли в диване в квартире в Челябинске, сообщило региональное СУСК РФ.
"По ходатайству следователя СК России в отношении 43-летней женщины, обвиняемой в убийстве своей малолетней дочери, Калининским районным судом города Челябинска избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 3 января 2026 года", - говорится в сообщении.
Как сообщало СУСК, 3 ноября днем в квартире дома по улице 250-летия Челябинска нашли тело пятилетней девочки с колото-резаными ранами. Установлено, что эту квартиру арендовала 43-летняя женщина с ребенком, девочку нашли в диване собственники жилья после сообщения квартиросъемщика о выселении. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего). Четвертого ноября женщина, причастная к преступлению, была задержана – выяснилось, что после случившегося она скрылась на территории Башкирии.
Жительнице Краснодара вынесли приговор за убийство сына
