В Челябинске арестовали женщину, обвиняемую в убийстве пятилетней дочери
Суд арестовал на 2 месяца женщину, обвиняемую в убийстве 5-летней дочери, чье тело нашли в диване в квартире в Челябинске, сообщило региональное СУСК РФ. РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T16:37:00+03:00
2025-11-05T16:37:00+03:00
2025-11-05T16:38:00+03:00
ЧЕЛЯБИНСК, 5 ноя – РИА Новости. Суд арестовал на 2 месяца женщину, обвиняемую в убийстве 5-летней дочери, чье тело нашли в диване в квартире в Челябинске, сообщило региональное СУСК РФ.
"По ходатайству следователя СК России
в отношении 43-летней женщины, обвиняемой в убийстве своей малолетней дочери, Калининским районным судом города Челябинска
избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 3 января 2026 года", - говорится в сообщении.
Как сообщало СУСК, 3 ноября днем в квартире дома по улице 250-летия Челябинска нашли тело пятилетней девочки с колото-резаными ранами. Установлено, что эту квартиру арендовала 43-летняя женщина с ребенком, девочку нашли в диване собственники жилья после сообщения квартиросъемщика о выселении. Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего). Четвертого ноября женщина, причастная к преступлению, была задержана – выяснилось, что после случившегося она скрылась на территории Башкирии.