Парламент Болгарии отклонил предложение о национализации активов "Лукойла"

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Народное собрание (парламент) Болгарии отклонило предложение патриотической партии МЕЧ о национализации активов компании "Лукойл", сообщает Болгарское национальное радио (БНР).
Инициативу поддержали 42 депутата из партии МЕЧ и фракции партии "Возрождение". Против выступили 80 законодателей, воздержались 70.
В начале декабря 2023 года компания "Лукойл" заявила, что ввиду дискриминационных законов пересмотрит стратегию в отношении активов в Болгарии и проанализирует возможность продажи бизнеса в стране. В январе 2025 года премьер-министр Росен Желязков заявлял, что на покупку нефтеперерабатывающего завода "Лукойл" в городе Бургас претендуют семь компаний, его цена составляет около двух миллиардов долларов.
"Лукойл" – одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире, на долю которой приходится около 2% мировой добычи нефти и около 1% доказанных запасов углеводородов.
Минфин США 22 октября ввел санкции против "Лукойла" и его дочерних компаний, где он владеет долей более 50%. Все операции с ними должны быть завершены до 21 ноября. А Евросоюз в рамках 19-го пакета санкций, опубликованного 23 октября, ввел ограничения против торгового подразделения "Лукойла" Litasco Middle East DMCC со штаб-квартирой в Дубае.
"Лукойл" сообщал, что получил от Gunvor Group предложение о приобретении дочернего общества Lukoil International GmbH, владеющего его зарубежными активами. "Лукойл" уже согласовал ключевые условия и обязался не вести переговоры с другими потенциальными покупателями.