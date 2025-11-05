Двукратную чемпионку Европы по боксу Сандакову отстранили на полгода

Отмечается, что Сандаковой грозила четырехлетняя дисквалификация, однако юристам удалось доказать, что положительная допинг-проба обусловлена загрязнением.

"Специалисты "Клевер Консалт" смогли оперативно выявить источник загрязнения. Им оказался "Кофеин-бензоат натрия" производства АО "Татхимфармпрепараты". Благодаря грамотно выстроенной линии защиты удалось доказать непреднамеренность антидопингового нарушения и добиться снижения санкции с 4 лет до 6 месяцев", - говорится в заявлении группы.