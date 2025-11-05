https://ria.ru/20251105/boks-2052954159.html
Двукратную чемпионку Европы по боксу Сандакову отстранили на полгода
Двукратную чемпионку Европы по боксу Сандакову отстранили на полгода - РИА Новости Спорт, 05.11.2025
Двукратную чемпионку Европы по боксу Сандакову отстранили на полгода
Двукратная чемпионка Европы по боксу россиянка Дарима Сандакова получила дисквалификацию сроком на полгода, в ее пробе был обнаружен триметазидин, сообщается в... РИА Новости Спорт, 05.11.2025
2025-11-05T13:21:00+03:00
2025-11-05T13:21:00+03:00
2025-11-05T13:21:00+03:00
единоборства
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155912/02/1559120210_0:0:2047:1152_1920x0_80_0_0_b70c56e7bf3f509ff0f1c1eeb5a53e45.jpg
/20251002/golovkin-2045753045.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155912/02/1559120210_0:0:2047:1536_1920x0_80_0_0_d94042068f36d2b705e819ab457867a4.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт
Двукратную чемпионку Европы по боксу Сандакову отстранили на полгода
Чемпионку Европы по боксу Сандакову отстранили на полгода за триметазидин
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости.
Двукратная чемпионка Европы по боксу россиянка Дарима Сандакова получила дисквалификацию сроком на полгода, в ее пробе был обнаружен триметазидин, сообщается в Telegram
-канале юридической группы "Клевер Консалт".
Отмечается, что Сандаковой грозила четырехлетняя дисквалификация, однако юристам удалось доказать, что положительная допинг-проба обусловлена загрязнением.
"Специалисты "Клевер Консалт" смогли оперативно выявить источник загрязнения. Им оказался "Кофеин-бензоат натрия" производства АО "Татхимфармпрепараты". Благодаря грамотно выстроенной линии защиты удалось доказать непреднамеренность антидопингового нарушения и добиться снижения санкции с 4 лет до 6 месяцев", - говорится в заявлении группы.
Ранее четырехлетнюю дисквалификацию за триметазидин получила участница зимних Олимпийских игр 2022 года фигуристка Камила Валиева
.
Сандаковой 29 лет. Она становилась чемпионкой Европы в 2019 и 2024 году. Также Сандакова является четырехкратной чемпионкой России
.