13:21 05.11.2025
Двукратную чемпионку Европы по боксу Сандакову отстранили на полгода
Двукратную чемпионку Европы по боксу Сандакову отстранили на полгода

Чемпионку Европы по боксу Сандакову отстранили на полгода за триметазидин

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Двукратная чемпионка Европы по боксу россиянка Дарима Сандакова получила дисквалификацию сроком на полгода, в ее пробе был обнаружен триметазидин, сообщается в Telegram-канале юридической группы "Клевер Консалт".
Отмечается, что Сандаковой грозила четырехлетняя дисквалификация, однако юристам удалось доказать, что положительная допинг-проба обусловлена загрязнением.
"Специалисты "Клевер Консалт" смогли оперативно выявить источник загрязнения. Им оказался "Кофеин-бензоат натрия" производства АО "Татхимфармпрепараты". Благодаря грамотно выстроенной линии защиты удалось доказать непреднамеренность антидопингового нарушения и добиться снижения санкции с 4 лет до 6 месяцев", - говорится в заявлении группы.
Ранее четырехлетнюю дисквалификацию за триметазидин получила участница зимних Олимпийских игр 2022 года фигуристка Камила Валиева.
Сандаковой 29 лет. Она становилась чемпионкой Европы в 2019 и 2024 году. Также Сандакова является четырехкратной чемпионкой России.
