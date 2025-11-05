https://ria.ru/20251105/bocharov-2052963071.html
Эксперты, депутаты и главы ведомств займутся соцполитикой в Волгограде
Эксперты, депутаты и главы ведомств займутся соцполитикой в Волгограде - РИА Новости, 05.11.2025
Эксперты, депутаты и главы ведомств займутся соцполитикой в Волгограде
Специальная рабочая группа, куда войдут местные депутаты, эксперты и руководители профильных ведомств областной администрации, займутся реализацией современных... РИА Новости, 05.11.2025
Эксперты, депутаты и главы ведомств займутся соцполитикой в Волгограде
Бочаров: депутаты, эксперты и главы ведомств займутся соцполитикой в Волгограде
ВОЛГОГРАД, 5 ноя – РИА Новости. Специальная рабочая группа, куда войдут местные депутаты, эксперты и руководители профильных ведомств областной администрации, займутся реализацией современных задач социальной политики в Волгоградской области, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.
По информации администрации Волгоградской области, в среду Бочаров провел совет по экономическому развитию региона, в котором приняли участие представители исполнительной и законодательной местной власти, а также члены региональной общественной палаты и контрольно-счетной палаты области. Отмечается, что главной темой обсуждения стала реализация социально-экономических проектов в 2026 году в условиях современных вызовов мировой финансовой системы.
"Учитывая важность стоящих перед нами задач по повышению качества оказания социальных услуг населению, а также повышению эффективности деятельности структур управления социальной политикой Волгоградской области, предлагаю на площадке Волгоградской областной думы образовать рабочую группу из числа депутатов, экспертов, представителей органов исполнительной власти, которой будут формироваться современные подходы в реализации социальной политики на территории Волгоградской области, исходя из текущей обстановки, задач, а также вызовов и угроз современного этапа развития", - цитирует администрация слова Бочарова.
Губернатор отметил, что меры социальной поддержки должны быть не только качественными, но и максимально удобными для получения жителями Волгоградской области.