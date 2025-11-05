Бизнес моногородов сможет получить до 1 млрд рублей по новой госпрограмме

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Малые и средние предприятия из 26 моногородов и прилегающих к ним 27 особых экономических зон (ОЭЗ) до конца 2026 года смогут привлечь почти 1 миллиард рублей в виде льготного финансирования и банковских гарантий в рамках новой совместной программы Минэкономразвития России и Корпорации МСП, сообщает пресс-служба Корпорации МСП.

Всего на эти цели до 2030 года программой предусмотрено оказание финансовой поддержки на сумму около 18,3 миллиарда рублей.

"МСП создают новую инфраструктуру и рабочие места, а значит сокращается отток населения и формируется более комфортная среда и качество жизни людей. При этом меры господдержки должны учитывать местную специфику, фокусироваться на поддержке секторов экономики, необходимых для развития этих территорий. У Корпорации МСП уже есть опыт реализации двух уникальных адресных программ развития малого и среднего бизнеса – для малых технологических компаний и предприятий из сферы станкостроения и робототехники. Мы видим, что при такой фокусной поддержке динамика роста МСП в 2-3 раза выше как по объемам выручки, так и по росту занятости", — сообщил министр экономического развития России Максим Решетников, его слова приводит пресс-служба ведомства.

Ставка по льготным кредитам составит 6-10% годовых. Для бизнеса моногородов, планирующего реализовать инвестиционный проект, будет действовать льготная ставка 6% в течение пяти лет на сумму до 200 миллионов рублей. Если предпринимателю необходимо оборотное кредитование, то по программе его можно привлечь на три года по ставке 10%, сумма – до 50 миллионов рублей. Резиденты прилегающих к моногородам ОЭЗ, расположенных на расстоянии не более 100 километров от границ населенного пункта, где находится градообразующее предприятие моногорода, могут подать заявку на получение инвестиционного кредита на сумму до 200 миллионов рублей по ставке 10% на пять лет.

"Прорабатывая и запуская эту программу, мы совместно с Минэкономразвития выделили для поддержки в 2025-2026 годах 27 особых экономических зон, два "угольных" моногорода и 24 моногорода. В текущем году по новой программе будет выделено около 200 миллионов рублей, а основной объем поддержки придется на 2027-2030 годы. Малый и средний бизнес в моногородах и ОЭЗ сможет получить льготные кредиты и гарантии в нашем дочернем МСП Банке. Для удобства предпринимателей подать заявку уже можно на цифровой платформе МСП.РФ, не нужно идти в банк, весь документооборот пройдет в онлайне", — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Поддержкой по новой программе могут воспользоваться предприниматели, занятые в обрабатывающей промышленности, туризме, логистике, научно-технической деятельности, здравоохранении, спорте и в других приоритетных отраслях.

"В моногородах малый бизнес — не просто часть экономики, а полноценный работодатель, сравнимый по значимости с градообразующим предприятием. Именно благодаря занятости в секторе МСП люди, не связанные с основным производством, могут оставаться в родном городе, воспитывать детей и строить свое будущее здесь. Новая мера позволит таким предприятиям чувствовать себя увереннее, развиваться и создавать новые рабочие места для местных жителей", — привели слова губернатора Ярославской области Михаила Евраева в его пресс-службе.