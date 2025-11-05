Рейтинг@Mail.ru
Системы жизнеобеспечения Москвы в праздники работали штатно - РИА Новости, 05.11.2025
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
12:42 05.11.2025
Системы жизнеобеспечения Москвы в праздники работали штатно
Системы жизнеобеспечения Москвы в праздники работали штатно - РИА Новости, 05.11.2025
Системы жизнеобеспечения Москвы в праздники работали штатно
Столичные системы жизнеобеспечения в праздничные дни функционировали в штатном режиме, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр РИА Новости, 05.11.2025
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
москва
москва, петр бирюков
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков
Системы жизнеобеспечения Москвы в праздники работали штатно

Бирюков: системы жизнеобеспечения Москвы в праздники работали в штатном режиме

Вид на Московский Кремль
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в медиабанк
Вид на Московский Кремль. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Столичные системы жизнеобеспечения в праздничные дни функционировали в штатном режиме, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В период со 2 по 4 ноября включительно на всех предприятиях и в организациях комплекса городского хозяйства было организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала. Обеспечено бесперебойное функционирование всех систем жизнеобеспечения, аварийных отключений не допущено", - рассказал Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что был установлен особый контроль соблюдения мер противопожарной безопасности на объектах жилого и нежилого фонда. В состоянии повышенной готовности находились личный состав пожарно-спасательных подразделений, аварийно-восстановительные бригады инженерных компаний и префектур административных округов.
"Был усилен контроль работы инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры. По всем системам жизнеобеспечения в столице создан и поддерживается необходимый резерв мощности, что позволяет гарантировать надежную подачу ресурсов потребителям", - добавил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что в праздничные дни особое внимание уделялось уборке магистралей, улиц, общественных пространств, пешеходных зон и дворовых территорий. В этой работе было задействовано необходимое количество коммунальной техники и бригад ручной уборки.
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр Бирюков
 
 
