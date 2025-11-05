https://ria.ru/20251105/bespilotniki-2052949133.html
Над двумя российскими регионами сбили четыре украинских беспилотника
Средства ПВО с 08.00 мск до 12.00 мск сбили четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, три над Белгородской областью и один над... РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T12:56:00+03:00
2025-11-05T12:56:00+03:00
2025-11-05T12:57:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
белгородская область
ярославская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
белгородская область
ярославская область
Над двумя российскими регионами сбили четыре украинских беспилотника
Силы ПВО за два часа сбили 4 дрона ВСУ над Ярославской и Белгородской областями