Над двумя российскими регионами сбили четыре украинских беспилотника

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Средства ПВО с 08.00 мск до 12.00 мск сбили четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, три над Белгородской областью и один над Ярославской областью, сообщило Минобороны РФ.