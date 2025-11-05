В Эстонии задержали блогера Беседина

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Полиция безопасности Эстонии задержала блогера, журналиста-документалиста Олега Беседина из-за якобы деятельности, направленной против государства, и передаче контента находящимся под санкциями российским СМИ, сообщает телерадиокомпания ERR.
"Блогер Олег Беседин, являющийся создателем популярной группы "Таллиннцы" в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская), был задержан 4 ноября сотрудниками Полиции безопасности (КаПо) по подозрению в ненасильственной деятельности, направленной против Эстонской Республики, и нарушении международных санкций... Олег Беседин подозревается в неоднократной передаче контента находящимся под санкциями российским СМИ. Это считается нарушением санкций Европейского союза", - говорится в публикации на сайте телерадиокомпании.
Отмечается, что по обвинению в ненасильственной деятельности, направленной против Эстонской Республики, журналисту может грозить от 2 до 15 лет заключения, а из-за нарушения международных санкций - штраф или заключение до пяти лет.
В середине сентября прошлого года на сессии Совета ООН по правам человека представитель дипмиссии РФ в Женеве Гузаль Хусанова заявляла, что ситуация в области прав человека ухудшается во многих западных странах, усиливается дискриминация. Она добавила, что на Западе усиливаются исламофобия, антисемитизм, нацизм, процветает откровенная русофобия, а также продолжается процесс насильственного выдворения русскоязычных жителей из Латвии, Литвы и Эстонии. В декабре 2023 года президент РФ Владимир Путин отметил, что в странах Балтии, где русофобия была распространена задолго до начала специальной военной операции России на Украине, воспользовались сложившейся ситуацией, чтобы попытаться решить внутриполитические задачи.
* запрещена в РФ как экстремистская
Глава МИД Эстонии сделал дерзкое заявление в адрес России
22 октября, 13:24