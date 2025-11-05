https://ria.ru/20251105/benfika-bayer-smotret-onlayn-2053037147.html
"Бенфика" — "Байер": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 5 ноября
"Бенфика" — "Байер": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 5 ноября - РИА Новости Спорт, 05.11.2025
"Бенфика" — "Байер": смотреть онлайн матч Лиги чемпионов 5 ноября
"Бенфика" и "Байер" встретятся в матче четвертого тура Лиги чемпионов УЕФА. РИА Новости Спорт, 05.11.2025
2025-11-05T21:58:00+03:00
2025-11-05T21:58:00+03:00
2025-11-05T21:58:00+03:00
футбол
бенфика
байер 04
лига чемпионов уефа
анонсы и трансляции матчей
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/03/1919624054_0:345:1638:1266_1920x0_80_0_0_3a69c908179adedd619ee9648000a759.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/03/1919624054_0:191:1638:1420_1920x0_80_0_0_acd0d33a638a63480b17372731bb7de2.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бенфика, байер 04, лига чемпионов уефа, анонсы и трансляции матчей
Футбол, Бенфика, Байер 04, Лига чемпионов УЕФА, Анонсы и трансляции матчей