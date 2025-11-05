В Белоруссии назвали действия Литвы и Польши элементом гибридной войны

"Беларусь пытается вести диалог, пытается найти точки соприкосновения с любой из стран-соседок. Как говорит наш президент: "Соседей не выбирают, они от Бога", - сказал Вольфович.

По его словам, литовцы также закрыли пункты пропуска. "Более 1,5 тысячи литовских грузовиков остались на белорусской территории", - сказал он.

Ранее правительство Литвы сообщило, что на месяц, до 30 ноября (до 1.00 мск 1 декабря), закроет пропуск автотранспорта через границу с Белоруссией с возможностью продления этого срока. Литовская сторона обосновывала приостановку движения транспорта через два оставшихся работать на границе с Белоруссией автодорожных пункта пропуска инцидентами с проникновением в литовское воздушное пространство метеозондов с контрабандой. При этом литовская сторона позже разрешила пропускать через один из КПП некоторые категории лиц.