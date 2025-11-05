Рейтинг@Mail.ru
В Белоруссии назвали действия Литвы и Польши элементом гибридной войны - РИА Новости, 05.11.2025
16:27 05.11.2025
https://ria.ru/20251105/belorussija-2052996773.html
В Белоруссии назвали действия Литвы и Польши элементом гибридной войны
В Белоруссии назвали действия Литвы и Польши элементом гибридной войны - РИА Новости, 05.11.2025
В Белоруссии назвали действия Литвы и Польши элементом гибридной войны
Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович назвал действия Литвы и Польши по закрытию границы элементом гибридной войны. РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T16:27:00+03:00
2025-11-05T16:27:00+03:00
в мире
польша
белоруссия
литва
александр вольфович
дональд туск
снг
польша
белоруссия
литва
в мире, польша, белоруссия, литва, александр вольфович, дональд туск, снг
В мире, Польша, Белоруссия, Литва, Александр Вольфович, Дональд Туск, СНГ
МИНСК, 5 ноя - РИА Новости. Государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович назвал действия Литвы и Польши по закрытию границы элементом гибридной войны.
"Действия Литвы и Польши на границе являются элементом гибридной войны", - цитирует агентство Белта слова Вольфовича по итогам состоявшегося в Москве ежегодного совещания секретарей советов безопасности стран СНГ.
Заградительные сооружения возведённые польскими пограничниками на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
В Польше рассказали, когда откроют погранпереходы с Белоруссией
30 октября, 17:17
"Беларусь пытается вести диалог, пытается найти точки соприкосновения с любой из стран-соседок. Как говорит наш президент: "Соседей не выбирают, они от Бога", - сказал Вольфович.
По его словам, Польша и Литва вместо попыток разобраться в ситуации закрывают границу.
"Мы недавно видели над своей территорией БПЛА, видели, что они направились в сторону Польши. Мы сделали жест, заранее предупредили руководство Польши. Что-то мы сбили на своей территории, что-то не смогли, но мы это контролировали и видели, и мы проинформировали Польшу. У поляков была полная растерянность и неготовность к этому - у страны, которая хочет считать себя первой в Европе в военном плане. Поляки вместо того, чтобы конструктивно сказать спасибо, наладить диалог и объективно разобраться в причинах, взяли и на неделю закрыли границу. Кому они сделали хуже? Прежде всего себе, своему населению", - сказал госсекретарь Совета безопасности.
По его словам, литовцы также закрыли пункты пропуска. "Более 1,5 тысячи литовских грузовиков остались на белорусской территории", - сказал он.
Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
В МИД Белоруссии оценили угрозы Литвы надолго закрыть границу
2 ноября, 22:52
Вольфович сообщил, что на совещании белорусская сторона обратила внимание коллег из стран СНГ, что такие действия литовской и польской сторон являются прежде всего угрозой стабильности не для Беларуси, а для других государств, чьи грузы следуют с Востока на Запад и обратно.
Премьер-министр Польши Дональд Туск 10 сентября выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привёл. Варшава отказалась от расследования инцидента совместно с российской стороной. Польша закрыла границу с Белоруссией с 12 сентября до 25 сентября.
Ранее правительство Литвы сообщило, что на месяц, до 30 ноября (до 1.00 мск 1 декабря), закроет пропуск автотранспорта через границу с Белоруссией с возможностью продления этого срока. Литовская сторона обосновывала приостановку движения транспорта через два оставшихся работать на границе с Белоруссией автодорожных пункта пропуска инцидентами с проникновением в литовское воздушное пространство метеозондов с контрабандой. При этом литовская сторона позже разрешила пропускать через один из КПП некоторые категории лиц.
Проволочное заграждение на белорусско-литовской границе вблизи контрольно-пропускного пункта Котловка-Лаворишкес - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
В Белоруссии рассказали о выгодополучателях от контрабанды на метеозондах
2 ноября, 21:46
 
В миреПольшаБелоруссияЛитваАлександр ВольфовичДональд ТускСНГ
 
 
