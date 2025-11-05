Рейтинг@Mail.ru
Баскетболист, пострадавший в ночном клубе, находится в медикаментозном сне
Баскетболист, пострадавший в ночном клубе, находится в медикаментозном сне
Баскетболист, пострадавший в ночном клубе, находится в медикаментозном сне - РИА Новости Спорт, 05.11.2025
Баскетболист, пострадавший в ночном клубе, находится в медикаментозном сне
Спортивный директор молодежного проекта баскетбольного клуба ЦСКА Евгений Чернявский заявил РИА Новости, что форвард баскетбольного клуба "ЦСКА-Юниор" Владимир... РИА Новости Спорт, 05.11.2025
2025
Новости
раменский, москва
Спорт, Раменский, Москва
Баскетболист, пострадавший в ночном клубе, находится в медикаментозном сне

Баскетболист ЦСКА Ершов находится в медикаментозном сне

Баскетбольный мяч
Баскетбольный мяч - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Баскетбольный мяч. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости, Зарина Халимхонова. Спортивный директор молодежного проекта баскетбольного клуба ЦСКА Евгений Чернявский заявил РИА Новости, что форвард баскетбольного клуба "ЦСКА-Юниор" Владимир Ершов находится в медикаментозном сне.
Во вторник клуб сообщил, что Ершов получил черепно-мозговую травму в результате избиения в одном из ночных клубов города Раменское.
"Отец игрока написал заявление в правоохранительные органы, Следственный комитет, прокуратуру и линейный отдел полиции. Соответственно, сейчас идут следственные действия, поэтому комментировать сложно. Инцидент произошел в одном из ночных клубов города Раменское", - сказал Чернявский.
"Сейчас он переведен из Раменской ЦРБ в Москву. Находится в реанимации. Вчерашнее состояние было стабильно тяжелое, сегодня - в средней (степени) тяжести, динамика положительная. Сознание ясное, все понимает и осознает, где находится. Единственное, пока держат его в медикаментозном сне и наблюдают за ним", - добавил собеседник агентства.
