Баскетболист, пострадавший в ночном клубе, находится в медикаментозном сне

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости, Зарина Халимхонова. Спортивный директор молодежного проекта баскетбольного клуба ЦСКА Евгений Чернявский заявил РИА Новости, что форвард баскетбольного клуба "ЦСКА-Юниор" Владимир Ершов находится в медикаментозном сне.

"Отец игрока написал заявление в правоохранительные органы, Следственный комитет, прокуратуру и линейный отдел полиции. Соответственно, сейчас идут следственные действия, поэтому комментировать сложно. Инцидент произошел в одном из ночных клубов города Раменское", - сказал Чернявский.