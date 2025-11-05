https://ria.ru/20251105/basketbolist-2052934931.html
Баскетболист, пострадавший в ночном клубе, находится в медикаментозном сне
Баскетболист, пострадавший в ночном клубе, находится в медикаментозном сне - РИА Новости Спорт, 05.11.2025
Баскетболист, пострадавший в ночном клубе, находится в медикаментозном сне
Спортивный директор молодежного проекта баскетбольного клуба ЦСКА Евгений Чернявский заявил РИА Новости, что форвард баскетбольного клуба "ЦСКА-Юниор" Владимир...
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0d/1597351346_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_90e55c5e031ac2182cbdfc99384808b8.jpg
Баскетболист, пострадавший в ночном клубе, находится в медикаментозном сне
Баскетболист ЦСКА Ершов находится в медикаментозном сне
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости, Зарина Халимхонова. Спортивный директор молодежного проекта баскетбольного клуба ЦСКА Евгений Чернявский заявил РИА Новости, что форвард баскетбольного клуба "ЦСКА-Юниор" Владимир Ершов находится в медикаментозном сне.
Во вторник клуб сообщил, что Ершов получил черепно-мозговую травму в результате избиения в одном из ночных клубов города Раменское
.
"Отец игрока написал заявление в правоохранительные органы, Следственный комитет, прокуратуру и линейный отдел полиции. Соответственно, сейчас идут следственные действия, поэтому комментировать сложно. Инцидент произошел в одном из ночных клубов города Раменское", - сказал Чернявский.
"Сейчас он переведен из Раменской ЦРБ в Москву
. Находится в реанимации. Вчерашнее состояние было стабильно тяжелое, сегодня - в средней (степени) тяжести, динамика положительная. Сознание ясное, все понимает и осознает, где находится. Единственное, пока держат его в медикаментозном сне и наблюдают за ним", - добавил собеседник агентства.