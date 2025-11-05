Рейтинг@Mail.ru
В РФБ рассказали, какое будущее ждет Демина
Баскетбол
 
12:01 05.11.2025
В РФБ рассказали, какое будущее ждет Демина
егор демин, российская федерация баскетбола (рфб), ncaa
Баскетбол, Егор Демин, Российская федерация баскетбола (РФБ), NCAA
© Фото : Пресс-служба "Бруклин Нетс"Российский баскетболист "Бруклин Нетс" Егор Демин
© Фото : Пресс-служба "Бруклин Нетс"
Российский баскетболист "Бруклин Нетс" Егор Демин. Архивное фото
САМАРА, 5 ноя - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Генеральный секретарь и исполнительный директор Российской федерации баскетбола (РФБ) Владимир Дячок заявил РИА Новости, что российского защитника "Бруклин Нетс" Егора Демина ждет большое будущее благодаря его упорству и менталитету.
Ранее Демин стал первым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), начавшим карьеру в лиге с 20 трехочковых бросков без единой попытки совершить двухочковый.
«
"Мы ведем Егора давно, он прошел через все этапы подготовки нашей страны. В целом, изначально было видно, что у Егора должно быть хорошее будущее. Он работоспособный и умный парень, который знает, к чему он стремится", - сказал Дячок.
"После того, как ему исполнилось 15 лет, он уехал в систему "Реала". Многие это критикуют, кто-то поддерживает, но это один из этапов развития спортсмена. После этого Егор переехал в Соединенные Штаты на год в NCAA для того, чтобы лучше узнать систему американского баскетбола и для того, чтобы американская система получше узнала Егора перед драфтом. Самый высокий пик драфта говорит о многом. Он первый россиянин, который попал в десятку. У Егора есть все возможности для того, чтобы развиваться дальше. У "Бруклина" молодая команда, поэтому все зависит от него. С его упорством, с его менталитетом, а он показывает хладнокровие, думаю, у него должно все получиться", - добавил он.
БаскетболСпортЕгор ДеминРоссийская федерация баскетбола (РФБ)NCAA
 
