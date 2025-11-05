https://ria.ru/20251105/barys-salavat-yulaev-smotret-onlayn-2053008717.html
"Барыс" — "Салават Юлаев": смотреть онлайн матч КХЛ 5 ноября
"Барыс" — "Салават Юлаев": смотреть онлайн матч КХЛ 5 ноября
"Барыс" — "Салават Юлаев": смотреть онлайн матч КХЛ 5 ноября
"Барыс" и "Салават Юлаев" встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. РИА Новости Спорт, 05.11.2025
хоккей
барыс
салават юлаев
континентальная хоккейная лига (кхл)
анонсы и трансляции матчей
