02:15 05.11.2025
Названы четыре причины для изменения условий по кредиту со стороны банка
Названы четыре причины для изменения условий по кредиту со стороны банка
россия, общество, банки, кредиты, виктория заболоцкая
Россия, Общество, Банки, Кредиты, Виктория Заболоцкая
Знак процента. Архивное фото
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Банки иногда меняют условия кредита в одностороннем порядке. Когда для этого есть законные основания, агентству “Прайм” рассказала доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Виктория Заболоцкая.
По ее словам, банки меняют сроки кредита, что приводит к увеличению ежемесячной выплаты. Для этого есть четыре распространенных основания:
  • Изменения предусмотрены условиями кредитного договора или допсоглашения к нему;
  • Просрочка платежей самим заемщиком;
  • Несоответствие заемщика критериям для льготного займа: например, он больше не подходит под условия кредитования с госсубсидией;
  • Просьба заемщика о рефинансировании или реструктуризации кредита. В этом случае прежние условия аннулируются и банк предлагает новые.
“Перед подписанием кредитного договора необходимо внимательно изучить его содержание, активно задавать вопросы кредитному менеджеру по условиям возврата кредита до момента его подписания. Необходимо соблюдать бдительность, поскольку в случае вашего несогласия с внесенными изменениями практика их оспаривания довольна сложна”, — заключила Заболоцкая.
РоссияОбществоБанкиКредитыВиктория Заболоцкая
 
 
