Число погибших при крушении самолета в Кентукки достигло семи
Число погибших в результате крушения грузового самолета в Кентукки возросло до семи, сообщил губернатор штата Энди Бешир в социальной сети X. РИА Новости, 05.11.2025
Число погибших при крушении самолета в Кентукки достигло семи
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости.
Число погибших в результате крушения грузового самолета в Кентукки возросло до семи, сообщил губернатор штата Энди Бешир в социальной сети X
Ранее представитель аэропорта города Луисвилл сообщил, что число жертв в результате произошедшего возросло до четырех человек.
"Число погибших достигло как минимум семи", - написал он.
Как отметил Бешир, ожидается, что число погибших увеличится.
Ранее Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сообщило РИА Новости, что грузовой самолет MD-11 потерпел крушение после вылета из аэропорта Луисвилла. Компания UPS ранее сообщила РИА Новости, что на борту самолета было три члена экипажа.