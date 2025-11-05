Рейтинг@Mail.ru
Число погибших при крушении самолета в Кентукки достигло семи - РИА Новости, 05.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:26 05.11.2025 (обновлено: 08:32 05.11.2025)
https://ria.ru/20251105/aviakatastrofa-2052882152.html
Число погибших при крушении самолета в Кентукки достигло семи
Число погибших при крушении самолета в Кентукки достигло семи - РИА Новости, 05.11.2025
Число погибших при крушении самолета в Кентукки достигло семи
Число погибших в результате крушения грузового самолета в Кентукки возросло до семи, сообщил губернатор штата Энди Бешир в социальной сети X. РИА Новости, 05.11.2025
2025-11-05T06:26:00+03:00
2025-11-05T08:32:00+03:00
в мире
кентукки
энди бешир
ups
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2052881835_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_6b051b0fcf896905e1dcd872f10ef111.jpg
https://ria.ru/20250330/ssha-2008198721.html
кентукки
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадры крушения самолета в Кентукки
Кадры крушения самолета в Кентукки
2025-11-05T06:26
true
PT1M05S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2052881835_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_7d310e501bb374c199064b95df845f44.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, кентукки, энди бешир, ups
В мире, Кентукки, Энди Бешир, UPS
Число погибших при крушении самолета в Кентукки достигло семи

Число погибших при крушении самолета в Луисвилле выросло до семи человек

© AP Photo / Jon CherryГрузовой самолет MD-11 потерпел крушение после вылета из аэропорта Луисвилла
Грузовой самолет MD-11 потерпел крушение после вылета из аэропорта Луисвилла - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
© AP Photo / Jon Cherry
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Число погибших в результате крушения грузового самолета в Кентукки возросло до семи, сообщил губернатор штата Энди Бешир в социальной сети X.
Ранее представитель аэропорта города Луисвилл сообщил, что число жертв в результате произошедшего возросло до четырех человек.
"Число погибших достигло как минимум семи", - написал он.
Как отметил Бешир, ожидается, что число погибших увеличится.
Ранее Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сообщило РИА Новости, что грузовой самолет MD-11 потерпел крушение после вылета из аэропорта Луисвилла. Компания UPS ранее сообщила РИА Новости, что на борту самолета было три члена экипажа.
Легкомоторный самолет врезался в жилой дом в городе Бруклин-Парк в США - РИА Новости, 1920, 30.03.2025
В США самолет упал на жилой дом
30 марта, 04:16
 
В миреКентуккиЭнди БеширUPS
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала